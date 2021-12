Mediaman Roy Ristie ten grave gedragen

18/12/2021 21:27 – Tascha Aveloo

Zangeres Marlene Waal neemt muzikaal afscheid van haar grote vriend Roy Ristie en sleept hierin het publiek mee, dat vrolijk zwaait met zakdoeken. Foto: Tascha Aveloo

PARAMARIBO – Mediaman, oprichter van Radio Kakantrie, organisator en nog veel meer petten had Roy Ristie op. Of ‘verbindingsmakelaar’ zoals hij zichzelf beschrijft op zijn linkedIn-pagina. In de openlucht-hal van Mata Gauri kwamen familie en vrienden hem de laatste eer bewijzen.

“Ik ben niet verdrietig dat hij er niet meer is. Echt niet. Hij heeft mij er heel lang op voorbereid. Nu ben ik vooral dankbaar voor alles wat hij mij heeft geleerd”, vertelt zoon Quintis, met een liefdevolle lach kijkend naar de mooie witte kist, waarin zijn vader ligt opgebaard. “Waka Bun Pa, Waka bun!”

Op drie december schrok de Surinaamse en Nederlandse samenleving van het bericht over het heengaan van deze grote levensgenieter. En hoewel hij in Nederland woonde was alles wat hij deed direct of indirect verbonden aan Suriname.

Alle sprekers hadden het over de vele talenten van Ristie, die al heel jong opviel door zijn goede communicatie skills, zijn muziektalent en als tiener door Roy Heave bij Apintie Radio als natuurtalent werd gezien achter de knoppen bij een radio- uitzending.

V??r de uitvaartdienst welke geleid werd door dominee Carl Breeveld konden vooral vrienden hun ervaringen met Roy delen, vanaf de schoolbanken tot in zijn actieve carriere. De MC’s van de dag Gerda Tjien Fooh en vooral Henk van Vliet, vertelden veel anecdotes uit het zeer rijke leven van Roy. Daarbij werd hij vaak in een adem genoemd met zijn zoon Quintis, die veel van hem heeft ge?rfd en waarvoor Ristie “bedankt” werd.

