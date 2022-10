Mediador Anselmo Pontilius tin varios siman caba sinta cu Post Aruba

The content originally appeared on: Diario

Awe lo sinta cu e Minister encarga:

ORANJESTAD (AAN) – Den entrevista cu Anselmo Pontilius, Mediador di Gobierno, el a duna di conoce cu ya tin varios siman caba sinta cu Post Aruba (Servicio Postal), ya cu nan demanda ta consisti di dos parti.

Pontilius a splica cu durante e ultimo dos añanan tin e discusion riba e parti di Contrato Colectivo cual ta e aplicacion di aumento general, cada Januari.

Logicamente, mescos cu hopi otro empresa, Post a pasa y ta pasando den hopi dificultad, na momento cu nan trahadornan mester a entrega parti di nan condicionnan di trabao y 5% direct di nan salario.

Mescos cu tur empleado publico, e empleadonan di Post a haya bek nan 5%, Pontilius a indica. Riba esaki ainda tin entrega di parti di nan “vacantie uitkeuring” y su bono.

“E discusion ta cu si e trahador tin cu haya un aumento di salario cu ta regla den un Contrato Colectivo, cu a vence caba, tur Januari manera e ta bin ta haye, loke ta pasa ta cu na 2021 e compania a bisa cu no ta responsable pa dune, pero finalmente a acepta tambe e proposicion di Mediador di Gobierno pa paga e trahadornan un suma di placa ekivalente, cu no ta bay den salario”, Pontilius a duna di conoce. E mesun proposicion aki riba mesa, e trahadornan a rechaze, locual ta nan bon derecho, y e trahador a bisa: ‘no, mi tin un acuerdo legal cu bo, pues cumpli cu mi aumento general di salario’. Esey ta locual ta awo den mesa di discusion, y apart si e partidonan ta bay negocia un Contrato Colectivo nobo, entrante Januari 2023.

“Ya e compania a manda su carta caba, pues eynan tin otro punto pa bay discuti cune, pero tin cu resolve esaki prome, pasobra e ta un punto serio den discusion riba mesa. Na prome instante tabata pendiente pa warda e asina yama ‘doorlichting’ di e empresa, pero e trahadornan y nan sindicato ta bisa cu doorlichting of no, nan ta reclamando un derecho cu segun nan Contrato Colectivo, cu a vence caba”, Mediador Pontilius a remarca, agregando cu esaki ta un punto cu Diabierna mainta, hunto cu e minister, lo wak con pa sali for di dje.

Anselmo Pontilius a agrega cu ta importante pa sa cu Post tin 82 trahador y mescos cu hopi compania nan a haya nan mes den cambionan brutal, den cual parti di nan servicio ya den Sector Priva a wordo asumi. Y tin keho cu e propio gobierno a percura pa parti di e bolo bay pa companianan priva. “Pero Post den su totalidad ta perdiendo basta entrada entre otro servicionan cu nan mes ta duna, cu practicamente ta disparce. Si antes nan tabata parti un cantidad di cobranzanan di awa y coriente, awendia, electronicamente, esakinan ta bay. E analisis ey ta mustra con bo por transporta e Post aki, pa ki tipo di servicio publico cu ta rendable y cu gana placa. Esey ta e punto, y te aworaki gobierno ta subsidiando un suma anual. Y logico ta cual ta e servicionan ainda cu ta sigur, clave pa publico, pero tambe con por cambia e compania d tal forma cu e ta keda competitivo y e por carga e peso di 82 trahador”, Anselmo Pontilius a señala.