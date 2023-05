Meals on Wheels ta yuda 80 hende tur siman cu cuminda cayente

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): E asina yama programa di “Meals on Wheels” na Aruba ya ta existi pa 54 aña.

Nan ta sirbi hopi hende cu ta cera na cas, esnan di edad, y famianan cu no tin poder financiero pa cumpra cuminda pa nan famia. Docter y Trahadornan Social ta suministra e grupo cu nomber di hendenan cu tin necesidad pa haya yudanza, y cu lamentablemente no ta haya yudanza di otro organizacion.

Tur siman nan ta suministra 2 cuminda cayente, riba Diamars y Diabierna. Aworaki nan ta yudando 80 hende y tin un lista di espera tambe. Nan mester di mas fondo y mas trahador pa haci donacion di nan tempo, pa asina por cubri un area mas grandi.

E cuminda ta wordo prepara den John Wesley Auditorium na San Nicolas, cu ta pertenece na Aruba Methodist Circuit. Nan lo tin deseo di haya un otro localidad na Oranjestad pa prepara y entrega cuminda. Pero tambe mas placa ta necesario pa suministra mas servicio na e individuonan den necesidad.

Nan ta acepta donacion henter aña, pero e ultimo 2 aña nan a organiza Silent Auctions pa recauda fondo. Aruba Methodist Foundation ta sostene nan ora cu fondo ta hopi abao, y den e forma aki nan a sobrevivi door di e pandemia y otro momentonan di reto.

Hopi aña pasa nan a haya un Van pa entrega, pero esaki a bira asina bieu te cu nan a cuminza usa e Van di iglesia. Esaki tambe a bira bieu. Pero e aña aki, danki na 2 Silent Auctions y Food Extravaganza na 2021 y 2022, cu nan a haya sosten di hopi negoshi generoso na Aruba, nan a lora cumpra un Mini-Van di 2ndo mano. Nan ta sinti cu esaki ta un bendicion pa por yuda entrega cuminda.

Nan lo sigui sirbi pueblo di Aruba, pero ta pidi sosten monetario, of bo por entrega productonan tambe pa prepara cuminda.

E cuenta di banco na Aruba Bank di Aruba Methodist Church – Meals on Wheels, ta #2019966. Nan ta un grupo registra na KvK, y esnan cu kier informacion por contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. pa yuda den e bon causa aki.