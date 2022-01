Mayornan preocupa mirando record di casonan nobo di Covid-19

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Mirando e cantidad di casonan nobo di Covid-19 cu ta afectando Aruba y cu e variante omicron ta afectando na Merca,

e muchanan, tin hopi mayor cu a expresa nan preocupacion relaciona cu e inicio di scol diahuebs proximo.

E pensamento ta cu ta na su lugar pa Gobierno y Crisis Team tene na consideracion e situacion aki y pronuncia riba e asunto aki.

No ta kere ta prudente pa meymey den e cantidad record di casonan, laga e muchanan bay scol bek.

Den luna di december, e cantidad di mucha cu a wordo interna den e hospitalnan di New York a bira cinco biaha mas, casi dobel di e cantidad di hospitalisacionnan na Washington. Den su totalidad, e averahe den e resto di e pais a aumenta den un 35% den un siman.

E casonan na Merca a aumenta door di e temporada di Pasco y fin di aña. E pediatranan a prepara pa na Januari atende mas mucha cu ta drenta hospital malo door di Covid.

Parce cu omicron ta e variante cu mas ta afecta e muchanan, specialmente e muchanan bao di 5 aña, cu ainda no ta wordo vacuna of cu no ta completamente vacuna.

Na Aruba, ainda e muchanan mas chikito, di menos di 12 aña, ainda no a wordo vacuna. Y na Merca, mayoria di e muchanan cu ta drenta hospital y bira malo ta esunnan cu no a wordo vacuna of cu no ta completamente vacuna.

E pediatranan ta coincidi cu e muchanan di tur edad por resulta afecta, desde e babynan te hasta e adolescentenan.

E doctenan ta papiando di e malesa ‘MIS-C’ cu ta caracterisa pa e inflamacion di curason y otro organonan, y por wordo observa den muchanan cu no tabata teriblemente malo cu covid-19.

Mayoria di e muchanan ta asintomatico. Ta trata akinan di muchanan cu tabata totalmente normal. No tabata tin ningun enfermedad subyacente. Tabata mucha perfectamente sano cu a aparece cu insuficiencia cardiaco y den estado di shock.

CDC a informa di 5.973 caso di MIS-C na Merca te na December y 52 mucha cu a muri door di e malesa aki.

Di un manera of otro e tema aki ta keda un preocupacion pa Aruba tambe.