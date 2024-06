The content originally appeared on: Diario

Parlamentario Ryçond do Nascimento a remarca

ORANJESTAD (AAN): Diahuebs atardi den Parlamento, dado momento na momento di “stem-motivering” prome cu vota pa e Ley di Presupuesto Supletorio, e Parlametario Independiente Ryçond do Nascimento a trece un punto hopi interesante dilanti.

Na opinion di do Nascimento, mayoria di oposicion tin caya sin contenido. Partidonan AVP hunto cu Gerlien Croes, Accion21 y MAS a scohe pa desvia atencion di pueblo for di e contenido di Presupuesto supletorio 2024.

P’esey e ta importante pa nos trece nos atencion back na e realidad cu e ultimo pronosticonan economico pa 2024 di DEHZI a mustra cu presupuesto 2024 tabata demasiado cauteloso. A resulta cu tabatin mas espacio pa gasta placa sin afecta e surplus rekeri pa LAft. Asina gobierno a yega na e idea pa inverti den poder di compra door di indexering, reparatietoeslag, hisa e suma di bijstand pa esnan cu un limitacion y fondo pa e fundacionnan cu ta haya subsidio por ahusta salario di nan trahadonan.

E colegio di supervision financiero (CAft) no tabata di acuerdo cu e decision aki. Segun CAft tur sorpresa positivo (meevallers) mester worde uza pa baha e debe nacional of pa haci inversion. Segun gobierno e interpretacion di LAft aki no ta corecto, pasobra LAft ta referi na sorpresanan cu ta resulta despues cu e aña presupuesta caba. Raad van Advies tambe a expresa critica den e mesun direccion cu CAft, pero na final di dia e ta keda un cuestion di interpretacion huridico cu un implicacion practico simpel: gobierno mester a uza e momento aki pa trece un alivio chikito awo of pueblo mester a bolbe haci un sacrificio pa mayan nos isla ta miho para?

Pero, como cu ningun hende den oposicion (cu excepcion di Ryçond do Nascimento) kier papia di sacrificio, no a resta Mike Eman, Gerlien Croes, Miguel Mansur y Marisol Tromp nada otro cu busca excusa fofo pa vota contra Presupuesto supletorio 2024.

Mike Eman a uza e oportunidad pa crea rabia contra gobierno. Sin cuero di cara el a bende cu nos no mester presupuesto balansa, surplus of cumpli cu palabracionnan cu Hulanda. Segun Eman tin un formula masha facil pa elemina pobreza: djis fia placa. Pa hunga cu emocion di pueblo el a uza e lema cu gobierno a ranca for di pueblo 100,- Florin pa duna 10,- Florin back. Gerlien a demostra su curason berde un biaha mas bisando cu ta 1000,- Florin gobierno a ranca pa duna 10,- Florin back. Asina nan a opta pa un populismo agresivo, primintiendo reparatietoeslag, indexering, bijstand y pensioen na un nivel mucho mas halto cu actualmente ta factibel.

Como cu Miguel Mansur ta soña cu un coalicion cu AVP, sin Dowers, e mester a apoya e locura di Mike cu Gerlien. Pa camufla su aliansa cu AVP y Gerlien el a vota contra Presupuesto supletorio 2024 bao di e pretexto cu gobierno no a produci cuenta anual desde 2018. Miguel ta suficientemente inteligente pa compronde e importancia pa tene expectativanan realistico. P’esey su argumento ta un señal di su mala fe. E sa cu drecha un administracion neglisha pa hopi aña ta un proceso largo y complica. E daño haci door di gobiernonan anterior simplemente no por worde resolvi den apenas dos termino di gobernacion. P’esey nos mester tin un compromiso a largo plaso pa tin nos finanzas publico na ordo. Si Miguel tabata serio, e lo a reconoce cu e relacion estrecho cu Hulanda ta dunando su frutanan, causando dos presupuesto consecutivo entrega na tempo cu surplus. Si tur cos sigui encamina bon, den dos aña gobierno lo por cuminsa scupi cuentanan anual certifica den un forma structural.

Ainda falta Marisol Tromp. E kier a enfoca riba eficiencia y eficacia di gobierno. Esey tambe ta un cheap shot, pasobra nos no mester di mucho school y mucho menos di Hulanda pa nos compronde cu nos departamentonan no ta funciona manera debe ser. Pero, Marisol su cheap shot ta puro hipocresia, pasobra tempo cu Marisol tabata minister e no a drecha ni e cultura ni e procesonan den su ministerionan. Es mas, Marisol a laga elementonan coruptivo den e procesonan. Despues Benny Sevinger a topa cu e elementonan ey y a laga nan keto keto manera el a hay’e di Marisol. Por que sera?

Mayoria di oposicion a scohe pa despista pueblo. 24Ora y Radio Bo Guia kier yuda nan pa asina AVP-Accion21-MAS-Gerlien logra forma gobierno despues di eleccion. P’esey nan ta duna tanto plataforma na maneranan pa secuestra pueblo psicologicamente. Nan no kier ningun atencion bay pa e contenido di Presupuesto supletorio 2024. Como cu ta caya so nan tin, nan no tin e capacidad pa compronde kico ta bon pa Aruba.

“Enfin, mayoria di oposicion tin caya sin contenido. Ami no kier caya. Ami ta busca loke ta bon pa Aruba: mi a hiba un oposicion fuerte contra e falta di maneho pa cu Dump y RWZI, contra corupcion na tur nivel den gobierno, malversacion na Censo, DIMP y Ministerio Publico, do Nascimento a bisa.

“Mi a critica nombracion di Nel Oduber den Raad van Commissarissen di WEB y señora Evelyn Wever-Croes su fayonan den su negociacion cu Hulanda. Pero, si nos realmente ta stima Aruba y nos kier pa nos isla prospera, nos mester reconoce loke ta bay bon tambe: Aruba ta logrando cosnan nobo riba area di finanzas publico.”

El a finalisa bisando: “E trend nobo ta hopi fragil y solamente cu e apoyo di ciudadano di buena fe Aruba por transforma. Si hunto nos logra mantene e rumbo nobo pa 18 aña mas, tin speranza pa nos yiunan y nos nietonan.”