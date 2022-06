Mayor preocupa y disgusta cu AZV ta stop servicio di Orthodontist Kawaiah

The content originally appeared on: Diario

AZV no tin reemplazo pe!

ORANJESTAD (AAN) – Un mayor a bishita redaccion di DIARIO relaciona cu un preocupacion grandi cu e tin, cu su yiu di 11 aña di edad cu ta den man di e Orthodontist dr. Kawaiah, net e luna aki cu e mester pone su beugels AZV a stop e servicio di e Orthodontist aki.

E mayor ta masha disgusta pasobra AZV a laga traha dr. Kawaiah pa mas di diez aña caba y awo ta bin exigi un papel di Hulanda. E peor caso ta cu tur e otro Orthontistnan di AZV tin lista di spera te pa fin di 2023 of 2024 y nan ta bisa cu nan pashentnan tin prioridad.

E yiu di e dama aki tin un problema urgente y si e no ta pone su beugels, e tin cu bay opera y esaki ta un operacion hopi doloroso y costoso cu AZV mes tin cu bay cubri e operacion aki.

E mama ta menciona cu su yiu a bay hopi atras cu su dentadura; su dientenan ta crece un riba otro, y e ta dañando caba su kak; radiografianan ta mustra esaki. Manera DIARIO a yega di splica caba, esaki ta trece mas problema di salud.

E unico opcion cu tin ta pa bay over na paga e tratamento aki cu tin un costo di como di 7 mil florin pa cuminza, cu ta algo hopi pisa pa un mama soltero. “Nan no ta duna bo ningun solucion. Tin cuater Orthodontist y si nan ta kita un y no ta busca reemplazo e pashent ta esun cu ta wordo perhudica. Den e caso aki un mucha di 11 aña. Door cu e ta pushando su kak e no por papia bon y ta haya hopi bullying na scol, locual tin e mucha hopi traumatiza. Esaki no ta un caso isola. Tin hopi mucha cliente di dr. Kawaiah cu ta den e mesun situacion cu e hobencito aki.

KI SOLUCION AZV TIN PA E CASONAN URGENTE AKI?

Dr. Kawaiah ta specializa den BIOmechanics y “Maxillaryskeletal Expansion” cu ta locual e mucha aki mester haci. E ta conoci cu e docter aki tin e ultimo ekiponan di punta (mas moderno), y e pregunta ta cual ta e problema cu e papel hulandes aki, si Aruba tin un profesional asina specializa akinan? E lo por ta un capricho di otro dentistanan cu ta sinti nan mes intimida?

Dr. Kawaiah ta duna les di Orthodontia na Universidadnan internacional, manera New York Dental, Chile, Nevada, California, entre otro. Orthodontistanan internacional ta paga pa bay su lecturanan y tuma les di dje. Pero na Aruba nan kier stop su practica. Aruba no tin e luho di tin specialistanan na monton pa retira un docter asina, y laga e muchanan keda perhudica.

E mayor a bay diferente dentista y ningun por atende cune. El a bay AZV pa papia cu señora Alders cu tampoco a atende, y mientras tanto e mucha ta wordo perhudica, y kico ta bay pasa awo? Esaki pueblo kier sa, pasobra pa core cu un profesional manera Kawaiah ta dañino pa Aruba. E pregunta grandi ta: “Ki solucion AZV tin pa e casonan urgente aki, y pakico e papel di Hulanda ta asina necesario despues di diez aña cu e Orthodontist ta eherciendo su trabao na Aruba cu hopi profesionalismo?”

“Ta miyones e comunidad aki ta paga AZV y nan tin obligacion di percura pa atende e casonan critico na tempo, y un mucha no mester bira victima pa cambionan di ley vooral si e specialista tin decadanan a eherce caba, y un mayor no mester pasa den un caminda di Cruz asina”.