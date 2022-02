Match commissioner nieuwe uitdaging Saraya Truideman

09/02/2022 04:00 – Marinio Balsemhof

Saraya Truideman met haar diploma’s, nadat ze de jury opleiding binnen het thaiboksen succesvol had doorlopen. Foto: dWT Archief

PARAMARIBO – Saraya Truideman is een ware duizendpoot binnen de sport, die als nieuwste uitdaging heeft match commissioner worden binnen de Surinaamse Voetbalbond (SVB). Een totale ommezwaai van de vrouw die als thaibokser ‘The Punisher’ bekendheid verwierf binnen de nationale sport. “Ik wilde stewardess worden, maar dit leven is toch het beste. Ik heb er helemaal geen spijt van, want sporten is mijn ding. Ik ben erg verslaafd.”

De vrouwelijke referee nam deze maand deel aan de Fifa Futuro III-cursus voor vrouwelijke arbiters, waarbij alle taken van een match commissioner werden besproken. Ze raakte erdoor ge?nspireerd en de 31-jarige Truideman denkt serieus na over de switch. “Ik ben nu nog geen match commissioner, maar wel de toekomstige”, onderstreept ze haar intenties.

Het moment is mogelijk niet eens zo gek ver. De opdracht aan het einde van de cursus is dat de nationale voetbalbonden de deelnemers alvast moet inzetten tijdens de competities in eigen land. “Dus nu is het afwachten of de scheidsrechterscommissie mij goed heeft bevonden en mij zal inzetten als match commissioner.”

Truideman vond de cursus leerijk. De instructeurs hebben het werk van een match commissioner volledig behandeld. “Vanaf de uitnodiging tot het aanmelden en afmelden.” Bij internationale wedstrijden zijn er een aantal checklists die volledig moeten worden ingevuld. Alles wat een obstakel vormt of enige invloed kan hebben op een wedstrijd, dient gelijk te worden gerapporteerd.

Ze geeft verder aan dat communicatie de sleutel is om een succesvolle en goede match commissioner te zijn en benadrukt ook dat het een zeer verantwoordelijke functie is. “Als match commissioner ben jij de bediening van die hele organisatie van die wedstrijd”, legt ze uit. Truideman denkt dat zij, zodra de competitie van start gaat, haar eerste wedstrijd zal krijgen om te matchen.

Haar carri?re als arbiter heeft ze noodgedwongen moeten parkeren. Slepende blessures maakten het haar niet mogelijk het werk naar behoren te doen. “Ik heb een aantal blessures die niet samen gaan met lopen op snelheid. En om een goede arbiter te zijn, moet je helemaal fit zijn. Om toch iets te betekenen voor de sport, wilde ik niet helemaal stoppen met arbitrage, vandaar het besluit match commissioner te worden.” Bij thaiboksen vervult zij al een dergelijke functie, dus wil zij dit ook bij voetbal doen. Het zal volgens haar niet veel verschillen. “De organisatie en checklists zijn anders, maar de taken zijn hetzelfde.”

