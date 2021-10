Masahista cu a viola un dama y mishi na parti intimo di un otro condena na castigo combina

Huez a rechaza exigencia di Fiscal pa 3 aña prohibi masahista pa traha – ORANJESTAD (AAN): Diahuebs mainta Hues di Corte den Promer Instancia a haya e homber masahista M. culpable di a viola un dama y mishi na parti intimo di un otro dama.





Hues a bay un parti di acuerdo cu e exigencia di Fiscal pero no a aproba e parti pa prohibi M. pa keda sin traha durante 3 aña.

EXIGENCIA DI FISCAL:

Luna pasa tratamento di e caso aki a tuma lugar caminda Fiscal a bisa Hues cu tin prueba cu M. a viola e victima di Aruba y cu M. a mishi cu e victima Mericano su parti intimo. Den e caso di November 2019 el a bay hinca dede den e parti intimo. Den caso October 2020, e Mericano a reclama ora M. a mishi na su parti intimo. Den ambos caso M. a pidi sorry. Fiscal a remarca cu awor cu ta confronta M. cu e hechonan, e ta desmenti categoricamente.

Fiscal a mustra cu tur dos victima a keda afecta y lo mester bay siña biba cun’e. El a menciona casonan na Hulanda y a exigi 255 dia di prison di cual 245 dia ta condicional cu 2 aña di prueba. Tambe Fiscal a exigi 200 ora di trabao pa comunidad y 3 aña M. no ta permiti pa traha como masahista. Pa cu e demanda di 41 Mil Florin, Fiscal a bisa cu lamentable e victima di Aruba no a bin cu recibonan pa hustifica e demanda. Pesey el a pidi pa declara e demanda no admisibel. Den un caso civil lo por bay haci esaki.

SENTENCIA:

Hues a bisa cu e ta haya legalmente proba cu M. a mishi cu dos persona durante masashi. Na opinion di Hues, no tin motibo pa duda den declaracion di e dos damanan.

El a mustra cu riba Whatsapp di e dama di Aruba, por mira cu M. ta pidi sorry. Hues ta haya cu esaki ta mas bien pasobra M. a hinca dede den e parti intimo di e dama. Hues a bisa cu e no ta kere declaracion di M., cu el a bisa sorry pasobra e dama lo por a sinti dolor durante masashi. Tambe Hues a mustra cu e dama tabata hopi emociona ora el a duna declaracion.

Hues ta haya cu M. a tacha integridad di e dos damanan. Hues a bisa cu M. a abusa di su funcion como masahista.

CASTIGO:

Pa cu e castigo, Hues a bisa cu e ta tene cuenta cu ta promer biaha cu M. ta cay sera. Tambe Hues a tene cuenta cu circunstancia personal di M.

Hues a condena M. na 255 dia di prison di cual 245 dia ta condicional cu 3 aña di prueba. Tambe Hues a condena M. na 200 ora di servicio pa comunidad. Hues a bisa cu e no ta haya na su lugar e exigencia di Fiscal pa 3 aña, M. keda sin traha. Hues a mustra cu despues di 10 dia sera, Hues Comisario a laga M. liber y Fiscal no a pidi condicion cu M. no por traha durante e periodo.

Pa loke ta e demanda di e dama di Aruba di 41 mil Florin, Hues ta haya cu e no ta suficiente argumenta y ta declara esaki no admisible. E dama lo por cuminsa un caso civil.