MAS vertegenwoordigd in regionale organisaties

09/01/2022 21:09 – Van onze redactie

PARAMARIBO – Ilaisa Lila, medewerker Business Support van de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS), is de komende twee jaar director Finance van de bestuursraad van de Women in Maritime Association Caribbean (Wimac). Collega Bernice Mahabier, manager Nautisch Beheer, is aangesteld als voorzitter van de werkgroep MACHC internationale kaartenco?rdinatie (MICC).

MAS, voor wie gendergelijkheid een belangrijk onderwerp is, zegt heel trots te zijn op Lila en Mahabier. Het duo geeft namelijk invulling van het beleid van de MAS dat onder meer erop is gericht regionale participatie van de vrouwelijke professionals te stimuleren. Lila werd bij acclamatie gekozen in het nieuwe bestuur van de Wimac.

Deze regionale organisatie van vrouwelijke maritieme professionals in het Caribisch Gebied zet zich in voor het verbeteren van de omstandigheden, participatie en bijdrage van vrouwen in de maritieme sector. De MAS heeft vanaf de oprichting van de Wimac in 2015 zitting in het bestuur.

Als voorzitter van de MICC-werkgroep leidt Mahabier per kwartaal de vergaderingen en doet ze verslag aan de MACHC die jaarlijks bijeenkomt om van gedachten te wisselen over diverse hydrografische ontwikkelingen. De MICC-werkgroep is belast met de ontwikkeling en het onderhoud van offici?le zeekaarten in zowel papieren als digitale formaten.

De MAS is sinds 2008 lid van de Meso-Amerikaanse-Caribische Zee Hydrografische Commissie (MACHC), die de activiteiten van de Internationale Hydrografische Organisatie (IHO) op regionale basis ondersteunt.

