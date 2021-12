Mas personanan cu malesa terminal ta mirando hospice como un opcion

The content originally appeared on: Diario

Dr. Britt-Croes papiando riba cuido paliativo:

ORANJESTAD (AAN): Siman pasa a conmemora e dia internacional di Cuido Paliativo. Den cuadro di esaki, Fundacion Hospice Atardi, cu ta encarga cu e tipo di trabao aki na Aruba, a duna algun informacion hopi importante durante e programa Entrevista di Dia cu Aldrich Croes na Hits100 FM.

Dr. Benita Britt-Croes a laga sa cu cuido paliativo ta e cuido cu un hende ta haya ora cu e tin un malesa cu por ta terminal. El a bisa cu no necesariamente, e persona ta bay muri, pero si ta trata di un malesa serio.

For di e momento cu e persona ta haya e diagnostico, e por haya tratamento curativo, pero na dado momento e tratamento curativo ta yega un punto unda no ta curativo mas. E trayecto cu ta sigui ta pa mehora e calidad di bida, a splica.

Na November awor ta bay haci tres aña cu Hospice Atardi a habri, aunke e fundacion mes ta existi mas aña caba ya cu tabata tin hopi aña di preparacion prome cu por a habri e Hospice mes na Cura Cabai.

Na 2020, door di Covid, hopi cos a para y e Hospice no por a crece manera cu nan tabata desea. Aworaki ta bezig ta recuperando pa mehora e calidad di cuido, inverti den nan personal y boluntarionan y esaki ta bayendo bon, Dr. Britt-Croes a indica.

E cuido paliativo ta un cuido holistico. No ta enfoca solamente riba e aspectonan fisico di e persona manera dolor, efectonan secundario, etc, pero ta enfoca riba e aspecto psicologico, social, di famia y spiritual. Ta purba di duna e hendenan un cas.

Britt-Croes a duna di conoce cu nan a haci nan best pa evita cu Covid por a drenta Hospice pasobra nan no tin e ekipo pa trata pashentnan di Covid. Nan no a haya casonan di Covid na Hospice Atardi.

Locual si a haya tabata algun huesped cu a pasa door di Covid caba, pero ora cu a drenta Hospice nan tabata recupera, a bisa.

Shamila Croes ta un boluntario na Hospice Atardi y el a duna di conoce cu hopi hende ta pensa cu un hospice ta un lugar scur, yen di tristesa. Pero Hospice na Aruba ta un lugar cu hopi luz y hopi acogedor. Ta manera un cas grandi cu ta habri, cu hardinnan bunita y cu personal cu ta traha eynan di curason.

Tur hende ta experencia e fin di nan bida di un forma diferente y esey tin cu wordo respeta. Tin diferente fase cu e personanan ta pasa door di dje, Hospice ta esun cu ta brinda nan e paz cu e cuido paliativo, pa laga los y sinti nan mes bon, Croes a expresa.

Dr. Britt-Croes a laga sa cu awor nan ta hayando mas hende cu nan mes ta cuminsa pensa riba hospice como un opcion. Inicialmente el a bay via un referencia di specialista na Hospital y tambe doctor di cas.

No tur ora tin e facilidad pa un pashent cu malesa terminal por keda cas pa pasa su proceso. Tin biaha e cuido ta hopi pisa emocionalmente y fisicamente pa e famia. Pesey hospice tey ta yuda den e casonan aki, a señala.

Ora un persona bay hospice, esey no kiermen cu e ta laga su sernan keri atras. E ta haya mas ayudo ya cu e cuido paliativo no ta solamente pa e persona, pero tambe pa e famia. E persona den fase terminal ta keda na hospice te ora cu nan fayece. Nan no ta acudi eynan pa pasadia, a remarca.

E famia ta hopi importante den e proceso y nan ta wordo ricibi den cualkier momento. Nan por keda drumi. No tin ora di bishita. Nan por considera hospice tambe un cas temporal pa nan, Dr. Britt-Croes a duna di conoce.