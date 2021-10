Mas o menos 300 famia den bijstand no a entrega formulario di scol 2021/2022

Departamento di Asunto Social – ORANJESTAD (AAN): Diasabra awo dia 9 di october 2021 tur persona cu ta den bijstand, cu ta bay scol regular durante dia pa e aña escolar 2021/2022 y





cu a cumpli cu tur rekisito prome cu 17 di september 2021, lo ricibi un ayudo financiero extra.

Rekisitonan cu mester a cumpli cune pa por a haya e ayudo financiero extra pa e aña escolar 2021/2022 mester a cumpli cu diferente rekisito.

Esun mas importante ta cu e mayor mester a yena e formulario di scol y trece esaki prome cu 17 di september ultimo na DAS SN.

Si no a cumpli

Departamento di Asunto Social (DAS) for di comienso di luna di september a bini ta informa e comunidad kico lo pasa si un famia no cumpli cu e formulario di scol 2021/2022.

– E bijstand lo baha.

– E bijstand di luna di october 2021 lo wordo blokia.

– No lo ricibi e ‘toelage’ mensual di AWG 250,- pa yiu(nan) entre 3 cu 24 aña cu ta bay scol, te ora presenta cu e formulario di scol y ora e wordo adapta, e ta sosode sin forsa retroactivo.

– Si trece e formulario di scol despues di dia 17 di september 2021, tene na cuenta cu ta perde e derecho di e ayudo financiero extra di ‘Schooluitkering’ (subsidio escolar) y ‘Ouderlijke bijdrage’ (contribucion di mayor) pa e aña escolar 2021/2022.

– Despues di haci e ahustacion necesario, lo solamente haya e ‘toelage’ di AWG 250,- mensual.

Tin mas o menos 300 famia cu no a cumpli

Te cu diabierna mainta, tin un total di mas o menos 300 famia cu tabata riba payroll di bijstand den luna di augustus 2021, cu no a cumpli cu e formulario di scol 2021/2022. E bijstand di e famianan aki ta keda blokia diasabra awo 9 di october 2021. E famia lo mester acudi na DAS SN entrante dialuna 11 di october pa duna cuenta di esaki.

Importante pa sa DAS kier informa tur cliente di bijstand cu dialuna awo 11 di october 2021 tur servicio di bijstand lo wordo duna solamente na DAS su oficina situa na San Nicolaas. Clientenan cu nan bijstand a keda blokia diasabra 9 di october 2021 lo mester acudi na DAS San Nicolaas otro siman dialuna 11 di october 2021.

Final

Pa cualkier pregunta por tuma contacto cu seccion bijstand via e-mail na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of via telefon na 528-1100 of 528-1100. Alabes nos kier invita bo pa 'like' nos pagina di Facebook Departamento di Asunto Social y keda na altura di entre otro tur informacion importante pa loke ta trata nos servicio di bijstand.