Mas mayor disgusta cu alumnonan di Colegio EPI ta wordo perhudica di e forma aki

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Mas mayor a reacciona riba e informe cu diferente studiante di Colegio EPI a yega cas riba Diabierna, sin ningun clase di cijferlijst, y nada di rapport den nan man.

“Vakantie a start, y tur hende den incertidumbre kico ta pasando cu Colegio EPI,” un mayor a indica.

Un mayor a expresa cu for di comienzo di aña escolar caba, el a cuminza ripara cu e mentor di su yiu na Colegio EPI a cuminza expresa un sistema di “live and let live”, pues e no ta ni preocupa su mes cu e situacion di e alumnonan.

Y awor na fin di aña a bin realiza cu e observacion ey a bira realidad, como cu diferente docente y mentor ta mustra abiertamente cu nan ta eherce nan funcion na un forma ineficiente, sin dedicacion, slordig, y keda sin entrega punto na tempo. Tin algun hende cu di berdad tin di bay sigui un curso urgente di ‘time management’.

Y pesey awor, e alumnonan no sa si acaso nan a bay over, of kico.

Un mayor a hasta yama djis pa bisa, cu su yiu tambe a keda babuca ora cu nan a tende cu un docente femenino a perde papelnan di toets. Con bo por perde full papel di toets di henter un klas?

“Mi yiu a haci su best henter aña, y e ta orguyoso di esey. Pero awor e tin di warda te ora cu aña escolar 2022-2023 habri pa e ora numa e bin haya sa si bo a bay over of no? E cos aki ta ridiculo”.

Un mayor a indica cu e siman aki nan lo trata na hala atencion di Ministro di Enseñanza riba e asunto aki, como cu ta inaceptable cu den Siglo 21 aki, cu un sector di scol ta funciona asina ‘bruha’, y caminda un docente cu tin hopi punto como ‘voldoende’, diripiente ta bay keda sinta pasobra e mentor no ta haci su trabao drechi di entrega cifra.

Ta parce cu un estilo di bida hopi ‘lakso’ a cuminza manifesta su mes na Colegio EPI, unda e falta di interes di docente, di mentornan, caminda constantemente algun di nan ta yega laat pa cuminza duna les.

“Mi yiu yega laat, e sa cu tin regla estricto pa cumpli cune. Pero ora un docente cada rato yega laat?”

Un mayor a bisa cu el a pasa aden su cu yiu grandi algun aña pasa cu a confronta e situacion similar. E tempo aya hasta tabatin alumno cu a busca abogado. Y awor na final di 2021-2022, ta mira cu e cultura na e scol a keda casi mesun cos.