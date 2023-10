Mary Joan Foundation lo tin e biaha aki un ‘Pink Hike’ diadomingo 29 di October

The content originally appeared on: Diario

Nan ta celebrando 16 aña di existencia

ORANJESTAD (AAN): Luna di October ta e luna na unda comunidad di Aruba tambe ta duna un extra atencion na cancer di pecho. Mary Joan Foundation, celebrando 16 aña di existencia ta recaudando fondo pa por sigui brinda servicio na comunidad di Aruba y su clientenan.

Anualmente durante luna di October, Mary Joan Foundation ta recauda fondo atravez di collect y su conocido Pink Walk. E aña aki Mary Joan Foundation kier conecta bo cu naturalesa. E conocido Pink Walk ta haya un cambio y lo tin un Pink Hike titula “ Descubri Naturalesa, Descubri bo mes”. Di e forma aki poniendo atencion no solamente ariba e cancer di pecho pero tambe nos salud mental.

Caminata ta tuma lugar dia 29 October, pa 6:30 am saliendo di Bushiribana direccion Natural Bridge y termina na e mesun punto di salida. Contribucion ta AWG 15,-. E prome 100 participantenan pa e Pink Hike lo ricibi un goodie bag cu productonan di Martijn Trading- Libresse y Aruba Aloe.

E biaha aki lo haci un competencia entre cada participante cu bin cu nan t-shirt, cups of thermo miho decora na e tema di e caminata, logo di Mary Joan Foundation of sinta ros. Ganadornan lo por gana entre otro weekend stays, day pass, dinner for two y mucho mas.

Un peticion ta bay na tur participante pa bin bisti den colornan light y bright por decora boso t-shirt cu luz tambe pa nos por saca un bunita potret di recuerdo mientras ta hike.

Ta encurasha tur participante pa yega tempran ya caba for di 6or di mainta pa stretch pa por duna inicio pa 6.30 am na e pink hike. Na final di e hike lo por disfruta di un Dushi coffee di Nescafe, yoghurt di Elle & Vire, Spa water y algun sorpresa mas.

Un danki na tur e sponsor nan cu ta hasi e pink hike aki un realidad.

Un yamada ta bay na tur comerciante cu ta desea di pone un collect box den nan negoshi pa tuma contacto cu nos. Mary Joan Foundation ta desea di por colecta 60 mil florin pa asina cubri gastonan di e fundacion. Durante aña fundacion tur luna ta hasi actividadnan pa e clientenan, duna sosten di tratamento di psicologo y tambe e proyecto Un peluca un sonrisa. E aña aki tin na benta sinta ros y nan Pin di fundacion.

Tickets pa e Pink Hike ta obtenibel na Mary Joan Foundation, Caya Appeldam #2 Dakota na Atha Building.