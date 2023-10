Mary-Jay Thijsen a ricibi homenahe cu e RBC-Setar Award

The content originally appeared on: Diario

​

ORANJESTAD (AAN): Manera ta conoci, desde aña 2015 caba e compania Setar NV ta forma parti di e ceremonia di ‘Student Thesis Award’ di Universidad di Aruba.

Esaki ta un ceremonia dedica na studiantenan cu a destaca den e diferente facultadnan.

E biaha aki pa 2023, e compania Setar NV a otorga e asina yama ‘RBC-Setar Award’ na e graduado Mary-Jay Thijsen kende a sobresali den e facultad di Arts & Science: Organization, Governance and Management pa e aña escolar 2022-2023.

Durante e bunita ceremonia Mary-Jay a presenta su thesis titula: Organizational Performance of Aruban Child Protection Organization: Service Challenges Prior to and During the Covid-19 Pandemic Crisis at ‘Directie Voogdijraad’ pa cual el a haya un cifra ‘8’.

E compania Setar NV ta desea Mary-Jay masha pabien cu e bunita cifra y exito pa futuro.