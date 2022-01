Marwina en Yelyco maken geen fouten

29/01/2022 19:48 – John Zaalman

Andresa Kasdiran van SVV 1 (l) en Avaira Sengwai van Marwina in een duel om de bal. Foto: Irvin Ngariman

PARAMARIBO – Marwina en Yelyco zijn de halve finale in de U18-meisjesklasse van de Surinaamse Volleybalbond met een overwinning begonnen. Zowel de eerste als tweede ploeg van de Scholen Volleybalvereniging (SVV) heeft zaterdagmiddag in de Ismay van Wilgen Sporthal het onderspit gedolven. Marwina won met 25-23, 25-17 en Yelyco met 25-11, 25-8.

Jamal Alimoenadi vond dat de ploeg uit Marowijne beter kon presteren. “De speelsters speelden op bepaalde momenten paniekerig. Overall vond ik de wedstrijd slecht, maar we gaan SVV 1 ook in game 2 pakken”, blufte de coach. Onder anderen zijn captain Solange Wirjongali en Avaira Sengwai zorgden voor de punten, terwijl onder anderen Ketura Heijmans en Andresa Kasdiran het onderste uit de kan probeerden te halen voor SVV 1.

“Twijfelachtig”, vond coach Claudius Straal zijn volleybalsters. “Ze waren zenuwachtig en zijn alles van de training vergeten. In game 2 moeten we proberen de service van Marwina te passen en moeten wij slimmer gaan serveren.” Straal was van mening dat zijn speelsters op de goede passers van de tegenstander serveerden.

Verdy Getrouw meende dat Yelyco zonder meer de bovenliggende partij was tegen SVV 2. “We zijn tactisch veel beter en hadden ook het geluk dat de speelsters aan de andere kant niet echt wisten wat te doen. Bij ons doet iedereen alles”, blufte hij. Getrouw verwacht dat zijn ploeg Marwina in de finale zal treffen. Shaniva Balkaran was zonder meer zijn grootste troef.

Straal keek terug op een oefenpartij. “Ook hier hebben zenuwen ons parten gespeeld en de meisjes hebben een angst voor Balkaran. Daarnaast luisteren ze niet. Onderhands kan je niet zuiver overspelen.” Onder anderen zijn aanvoerster Okannha Prika deed haar best maar ze schoot tekort.

