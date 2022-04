Marlon Kaslan nieuwe voorzitter Surinaamse Schaakbond

12/04/2022 00:00

-

Marinio Balsemhof

Frank Lo Kim Lin (r), die zich niet herkiesbaar stelde, draagt enkele spullen over aan zijn opvolger Marlon Kaslan.

Foto: SSB



PARAMARIBO –

“Het oud bestuur onder leiding van Frank Lo Kim Lin had zich niet meer kandidaat gesteld. De lidverenigingen kozen daardoor voor een nieuw bestuur waarvan ik de leiding heb.” Dat zegt Marlon Kaslan, die sinds zondag de scepter zwaait bij de Surinaamse Schaakbond (SSB). Aan hem is door alle zeven leden, die in het Olympic House aanwezig waren, de opdracht gegeven om in de komende twee jaren te trachten het niveau van de schaaksport op te krikken.

Samen met de overige bestuursleden Michael Rozenblad, Govind

Panchoe, Reyna Frijde en Jerry Pawiro. Er zit veel in de planning,

maakt de nieuwe schaakbaas duidelijk. Daarom zijn zij van plan het

bestuur uit te breiden. Het voornemen is om de leden niet teleur te

stellen. Het eerste dat het nieuwe bestuur wil bewerkstelligen is

herstarten van fysiek schaken. Dat ligt als gevolg van de

wereldwijde corona-uitbraak al langer dan twee jaren stil.

“Wij hebben de taak om samen met onze leden de schaaksport weer

op gang te brengen”, vertelt Lo Kim Lin daags na zijn verkiezing.

Zijn bestuur heeft verder de taak om de netwerken, zowel nationaal

als internationaal, weer aan te spreken. Ook moeten zij met een

wedstrijdkalender komen waardoor schakers weer aan hun trekken

kunnen komen. Kaslan beweert die staan te popelen om weer

achter het schaakbord hun kunsten en talenten te tonen.

In het kader van de ontwikkeling is het nieuwe bestuur van plan

om de schaaksport te decentraliseren. “Wij gaan niet alleen in het

centrum, maar ook in de verre districten het schaakgebeuren nieuw

leven inblazen”, belooft Kaslan, die benadrukt dat er ook buiten

Paramaribo talenten rondlopen. Het bestuur is voornemens om het

schaakniveau van onze topschakers (‘pool of excellence’) op

te krikken door onder andere buitenlandse toptrainers aan te huren.

Dit is nodig om de landen te kunnen bijbenen en tenminste in het

Caribisch gebied te kunnen domineren.

Kaslan weet dat er vooral financiele middelen nodig om het jaar-

en beleidsplan te kunnen uitvoeren. Dat wordt een enorme uitdaging

in deze moeilijke tijd, maar de bestuursleden zullen toch volop aan

de bak gaan om sponsoren, donoren en de overheid te overtuigen om

hun projecten te financieren. “Zodra de financien binnen zijn,

kunnen wij invulling geven aan het beleid”, aldus de voorzitter

aan, die gelijk eraan toevoegt dat er “genoeg knowhow” is.

Marlon Kaslan (2e links) en overige

nieuwe bestuursleden van de Surinaamse Schaakbond. Govind Panchoe

(l), Jerry Pawiro en Michael Rozenblad. Niet op de foto Reyna

Frijde. Foto: SSB







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina