Marisol Lopez-Tromp mama di LAft y CAft awor ta flip-flop riba RAft

The content originally appeared on: Diario

Marco Berlis di MEP:

ORANJESTAD (AAN): Recientemente na Mei 2023, riba pagina 19 te cu 21 den e “Verslag voorstel van Rijkswet houdende regels voor het Financieel Toezicht op Aruba,” Marisol Lopez-Tromp (MAS) a expresa den preguntanan pa Hulanda cu e no ta di acuerdo cu diferente puntonan di e RAft, y si esakinan no worde contesta ni considera, anto e ora ey e RAft den su forma original no ta faborabel sino peligroso pa nos pais. MAS a hasta expresa den su “zienswijze” cu e kier presenta un amienda riba e ley di RAft. MAS a hasta menciona cu si e RAft bin cu cierto norma di presupuesto pa pais Aruba cu no ta realistico, Aruba su economia no lo por crece y lo sali perhudica pa e ley di RAft. Adicionalmente MAS a declara cu e RAft lo stroba inversionnan internacional di por tuma lugar. (Pagina 15-16 Verslag di Staten pa Tweede Kamer Mei 2022)

Marisol pro RAft aunke su preguntanan y amienda a worde ignora pa Hulanda

Aunke fraccion di MAS NO a haya su preguntanan contesta pa Hulanda, NO a logra pa amendeer e ley di RAft, diripiente a flip-flop y ta bisando cu nan kier e RAft manera cu e ta, cu tur e consecuencianan pa pais Aruba. Si Hulanda NO a contesta MAS su preocupacionan, no ta logico pa MAS bay contra RAft? Asina mes pa basta tempo MAS a core ke bandera cu kier RAft, RAft mester bin, den rueda di prensa, Parlamento y debate. Awo diripiente pa via di presion di debate di Diamars riba nan postura entreguista y traidor, señora Gunn a dobla y a core bisa cu MAS kier wak un cambio chikito den e ley di RAft. Sinembargo, MAS no por a menciona cual te cambionan aki specificamente. Kiermen, no obstante tur loke Marisol a menciona ta malo den e RAft manera cu e ta awo pa pais Aruba toch nan kier esaki bay door cueste loke cueste!

Marisol Mama di LAft y CAft: E mas tristo ta cu Marisol ta keda splica pueblo cu supervision financiero mester bin y cu ta pesey el a insisti na 2015 pa esaki keda implementa. Primeramente, ya tin supervision financiero den forma di CAft y LAft!

Segundo, esaki ta e mentira di mas grandi den historia politico. Historia ta mustra bon cla cu Marisol a sostene AVP como Presidente di Parlamento desde 2013-2016, gritando voor pa e deficitnan historico di nos pais. LAft no a bin pa invitacion sino como un intervencion di parti Hulanda pa via di e maneho catastrofico di Gabinete Eman-I-II y Marisol gritando voor pa esakinan den Parlamento. Ta pasobra Marisol NO a haci su trabao como representante di Pueblo, Hulanda a invadi Aruba cu LAft, CAft y un KB.

Asina e mama di LAft y CAft Marisol Lopez-Tromp a duna lus na supervision financiero pasobra claramente Aruba su Parlamento den e añanan ey a demostra di NO por haci su trabao y a traiciona e pueblo di Aruba.

Marisol Mama di LAft y CAft PRO maneho catastrofico di Gabinete Eman

(1)- Marisol Lopez-Tromp como parlamentario y presidente di Staten di AVP a sostene tur e deficitnan desastroso di gabinete Eman I-II. 2010: -188.6 miyon Florin, 2011: -325.2 miyon, 2012: -443.3 miyon Florin, 2013: -332.8 miyon Florin, 2014: -405.8 miyon Florin, 2015: -184.6 miyon Florin, 2016: -177.30 miyon Florin, 2017: -137.3 miyon Florin…y asina Aruba a yega na 86.2% di su GDP na debe (ARA, CAft, IMF) sin conta PPP aden pa mas di un biyon Florin sin cu por a duna cuenta di e suma aki segun Algemene Rekenkamer di Aruba. No tabata tin control di parti Parlamento dirigi pa e mama di LAft Marisol Lopez-Tromp y e rapportnan a sali devastador pa tata di LAft y CAft Mike Eman.