Marisol Lopez-Tromp a puntra Minister Ursell Arends si nos grandinan lo keda na caya y riba caya

ORANJESTAD (AAN): Lider di Fraccion di MAS, drs. Marisol Lopez Tromp a manda un carta pa Minister Ursell Arends.

Un carta cu cantidad di pregunta dirigi na e minister pa loke ta toca e tema di e Centro di Cuido pa nos Grandinan na San Nicolas na Palisiaweg.

Parlamentario Lopez Tromp ta puntra e minister pa e contesta por escrito riba e preocupacion cu e parlamentario tin pa cu e Centro di Cuido pa nos Grandinan, caminda tin hopi hende grandi ta biba den e casnan, hayando cuido y un calidad di bida den e centro aki.

Un edificio cu a costa basta placa den transcurso di añanan cu nos grandinan ta bibando aki den te cu na e momentonan aki. E preguntanan cu tin dirigi na e mandatario ta si e por confirma cu ta berdad of no cu e Centro di Cuido pa nos Grandinan lo bay cera su portanan, pa loke ta e casnan di cuido pa nos grandinan. Si acaso ta berdad cu nos grandinan ta bay worde saca for di casnan aki. Si esaki ta informacion corecto, si e por duna di conoce kico ta e intencion cu nos grandinan cu lo no por keda biba akinan mas, kico ta e motibonan pa cu e decision aki y kico ta bay sosode cu e edificio aki cu a worde traha specialmente pa nos grandinan y tambe pa esnan multiple gehandicaped.

Tambe Lider di fraccion di MAS a haci pregunta kico ta e consecuencianan pa e trahadornan cu ta trahando aki, kico tin planea pa esaki y si ta berdad cu e porta di nos centro di cuido pa nos grandinan ta bay cera y cu nos grandinan lo tin cu sali y no lo por biba eynan mas. Tambe ta puntra e minister con e lo por garantisa e calidad di cuido pa e grandinan aki.

Alavez a pidi pa haya un bista y ricibi tur e relatonan anual financiero cu tin disponible pa loke ta e Centro di Cuido San Nicolas di tur e añanan cu a pasa te cu na e momentonan aki.

“Manera cu tur hende sa gobierno semper a pone enfasis cu supuestamente nos hendenan ta central, muy en particular nos grandinan ta un grupo cu ta den vergrijzing aki na Aruba y mundialmente esaki ta e caso, y pesey mes mi kier sa enfaticamente si e informacion aki ta corecto cu e centro di cuido aki lo ta bay cera su portanan pa e grandinan cu ta biba aki”, Marisol Lopez Tromp a finalisa bisando.