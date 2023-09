Marisol Lopez a perhudica Serlimar y tur cos a bay atras den e compania den e tempo cu a fungi como minister

The content originally appeared on: Diario

Segun Otmar Oduber,

*E tabata sa cu gobierno debe Serlimar 70 miyon florin y a want’e scondi

ORANJESTAD (AAN) — Otmar Oduber, ex-minister di infrastructura y medio ambiente, a sigui bisa en conferencia di prensa, cu ta lamentable y condenable cu awe, un compania di Pais Aruba, Gobierno cu ta su doño ta keda deb’e 72 miyon florin, anto bo ta pretende cu e compania por sobrebibi y bay dilanti.

Oduber a sigui splica cu den e rapport traha pa e Comision tin hopi cos mas cu por wak: trahadornan, historia cu nan a yena Serlimar cu trahado, tur cos tey aden. “Exactamente, den e dos periodonan cu mi tabata minister di Serlimar, e compania a keda cu un saldo un trahado mas hopi cu ora mi a bira minister”, e ex-mandatario a acentua, agregando cu e ta den e rapport y ora cu miembronan di Parlamento pidi’e, nan lo les’e y nan lo wak un trahado adicional so Serlimar tabata tin.

“E costonan di personal di Serlimar, pa loke ta trahadornan y pa loke ta trata contratistanan, e tempo ey ora mi a drenta tabata tin 194 trahado, y na 2019 ora mi a bay tabata tin 229. Un diferencia di 35 trahado mas. Di con? Pasobra e diferencia di e contratistanan 157 ora mi a drenta, 123 ora mi a sali; 34 menos. Kico mi a haci? Trahadornan cu pa añanan a traha como contratista cu no sa cu nan tin un trabao vast, cu tin experiencia, a wordo hinca como trahado, pa duna nan garantia, y esey ta un trahado di diferencia den e periodo di tempo ey”, Otmar Oduber a destaca.

“Loke si nos a bay haci ta, ta concentra den e calidad di Serlimar. Percura pa nan tin hendenan financiero capacita, cuminza pa busca un director cu por tabata capacita, cana un proceso full los di politica, cu destaho publico, solicitacion publico, si el a resulta of no a resulta tin otro discusion. Bo por cambia un director si e no ta bon. Nos a cuminza inverti den promocion. Nos a pone un ekipo di mercadeo a base di e rapport a wordo traha, nacional, pasobra Serlimar pa por para riba su propio pia, mester dun’e instrumentonan pa haci esey y no corta su pia manera Marisol Tromp a haci, e tempo ey”, Oduber a acentua.

El a agrega cu awo pueblo sa un di e prome motibonan pakico Marisol a wordo kita y baha como minister. “Pasobra bo a costa e comerciantenan aki placa, pasobra bo tabata sa, bo tabata tin e rapport y bo a want’e scondi, caminda cu gobierno debe Serlimar 72 miyon florin, anto bo a perhudica e comerciantenan, hinca nan den surseance van betaling, caminda cu mester a yega na dealnan cu nan pa paga nan hopi menos”, Otmar Oduber a remarca.

El a sigui bisa cu mientras Marisol Lopez a perhudica e compania, tur cos a bay atras den Serlimar: trahado, motivacion, inversion, tur a bay atras!