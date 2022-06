Marco Berlis ta bati alarma cu abuso den sector laboral ta sigui sin stop

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Den e ultimo simannan, segun Marco Berlis di MEP, el a cuminsa confronta y vocifera varios caso di abuso laboral publicamente,

mi a haya masha hopi hende ta acercami pa ayudo, conseho y solucion pa nan caso particular.

Cada caso ta diferente y mi mester bisa cu tur ta contene un of otro forma di abuso laboral. E problema ta cu aunke nos ta biba den aña 2022, un era moderno y cu hopi ley cu ta protege trahadornan aki na Aruba, ainda tin hopi empresanan cu kier impone sclavitud y abuso moderno riba nan trahadornan.

Tur esaki ta sucede mientras e negoshi ta sigui prospera pero e derechonan y salario di e trahador ta worde trapa of cambia di un forma inhusto y ilegal.

Ora cu e casonan aki a yega cerca mi, inmediatamente mi ta inclui nos hurista di fraccion pa por asisti e diferente casonan cu a presenta. Esaki ta necesario pa por guia e caso segun ley y asina e victimanan por worde asesora corectamente. No tin mester pa paga pa e ayudo huridico aki pasobra como Parlamentario mi ta un representante di pueblo. Esaki kiermen cu mi lo lucha y para cu pueblo den e tipo di abusonan ilegal aki, cu lamentablemente ta sucede basta frecuentemente alrededor di nos isla. Tin biaha e problema ta proveni di doñonan pa managers abusivo cu ta malusa nan autoridad y poder riba nan trahadornan.

Hopi biaha nan ta manipula den nan salario, ta maltrata e trahador, ta pone hende traha overtime sin pago, ta kita dia liber y no ta paga overtime y mucho mas. Si abo ta pasando un caso di abuso laboral y ta sinti cu bo mester di ayudo pero no sa kico pa haci, skirbimi of yamami libremente pa un cita y asina hunto nos lo traha riba un solucion pa esaki. Bo por conta cu mi!

E ta indica cu publico por yame na 528-4639, of tambe via su email:

