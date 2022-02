Manon Sanches hoogleraar psychologie en orthopedagogiek

24/02/2022 00:00

Manon Sanches (l) werd woensdagavond professor. Haar oorkonde kreeg ze van collega hoogleraar Shanti Venetiaan.

Foto: Ricky Wirjosentono



‘De bescherming van het Surinaamse kind vanuit psychologisch en orthopedagogisch perspectie bekeken’. Dat is de titel van de oratie van Manon Sanches die woensdagavond in de Centrumkerk het hoogleraarschap aanvaardde in de leerstoel ‘Kinder- en jeugdpsychologie en orthopedagogie’.

De professor maakte duidelijk dat de overheid een zware taak

heeft om de samenleving door de Covid-19-periode heen te

begeleiden. Ze merkte op dat in de besluitvorming over maatregelen

er vaak geen rekening wordt gehouden met kinderen en jongeren.

Overigens, dat is ook in andere landen het geval. “Ik wil van deze

gelegenheid gebruikmaken om de beleidsmakers op te roepen om ook

gedragsdeskundigen, psychologen en orthopedagogen op te nemen in de

stuurgroepen, zodat de expliciete belangen van de kinderen en

jongeren ook worden meegenomen in de besluitvorming.”

Het onderzoek van de in te stellen leerstoel zal worden

aangewend om in te spelen op behoeften van en om duidelijke

signalen af te geven aan de samenleving, vooral door het geven van

gevraagd en ongevraagd advies aan beleidsmakers. Actueel is de

situatie van kinderen en jeugdigen in de Covid-19-pandemie. Ze zijn

plotseling geconfronteerd met het coronavirus, dat van invloed kan

zijn op hun mentale gezondheid. Dit kan komen door de angst voor de

ziekte zelf of angst dat ouders, dierbaren of zij zelf ziek

worden.

Ziekte, besmetting en zelfs de dood komen erg dichtbij vanwege

Covid-19. Verder spelen onzekerheid of eerder de confrontatie met

onzekerheid wat de school betreft, de studievoortgang en het zien

van de zorgen van ouders een rol. Het gaat volgens Sanches om

angststoornissen, boosheid en somberheid. “Zaken als

afstandsonderwijs, zorgen over studieverloop, financiele stress in

het gezin, spelen nu in het leven van onze jeugd.” Zorgwekkend

noemde ze het dat door het sluiten van scholen, kinderen die

slachtoffer zijn van geweld, een veilige haven kwijt waren.

De leerstoel zal bijdragen en mede vormgeven aan het onderzoek

en onderzoeksbeleid op de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

Uitvoering zal worden gegeven aan het onderzoek risico- en

protectieve factoren op het gedrag en gezondheid van jongeren

tussen achttien en 23 jaar. Verder zal de leerstoel fungeren als

belangenbehartigende instantie voor kinderen en jongeren in

Suriname door het geven van psycho-educatie en

capaciteitsversterking door deskundigheidsbevordering.







