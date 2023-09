Maneho nobo di director ta pone cu Gobierno di Aruba lo perde placa na frontera

The content originally appeared on: Diario

Douaneronan di Aeropuerto encarga cu cargo aereo a ‘walk out’ durante 2 ora

ORANJESTAD (AAN): Diahuebs mainta tabata tin un accion di Aduana na e seccion di aerocargo. Relaciona cu esaki. Edward Maduro, Presidente di Sindicato di Aduana, SADA, a duna di conoce cu e Douaneronan di e seccion di aerocargo a dicidi di bay den un accion durante dos ora.

E motibonan tabata diferente, a bisa y entre otro, un reunion cu a wordo pidi door di nan na e hefe di e seccion aki na aeropuerto y tambe na e director suplente relaciona cu un maneho cu e hefe di e estacion aki a saca y cu no a cay den bon tera cerca e trahadornan.

Segun Maduro, ta considera cu e decision aki ta mina e autoridad di Aduana na un punto di entrada unda cu despues cu siman pasa a manda un carta firma pa tanto e hefe y e director suplente pidiendo un reunion no mas tarda cu diaranson 30 di Augustus pa asina vocifera nan preocupacion y wak con por yega na un solucion.

El a agrega cu no a haya ningun tipo di reaccion pa locual ta trata un fecha pa un reunion. A haci manera cu e carta no tin ningun tipo di valides, neglishando e trahadornan nan preocupacion y den opinion di SADA esaki ta algo cu no por acepta.

Pesey e trahadornan a dicidi di pone trabao abao pa alomenos 2 ora pa wak si por a haya un reaccion pa asina leiding compronde cu nan preocupacion ta serio y pa e motibo ey SADA a sostene e ‘walk out’ aki, a expresa.

Pa 10 or di mainta e trahadornan a reanuda nan trabao sin ningun sorto di reaccion di parti di leiding. A palabra cu lo bay keda monitor e situacion y kico ta e siguiente pasonan cu por tuma y cu lo tuma, Maduro a remarca.

Di 8 am pa 10 am no tabata tin personal pa atende cu carga y esaki tin di haber cu un situacion cu e maneho nobo di Aduana unda cu ta trata cu carganan cu ta haya un designacion ‘groen’. Den principio, e carganan aki nan por sali sin un control riguroso pasobra ta suppose di tin un departamento cu ta bay haci e control administrativo riba e cartanan cu ta haya color berde. Pero loke a compronde for di e departamento aki ta cu no tin ni personal pa haci control riba e containernan cu ta sali ‘groen’, corda riba e carganan cu ta sali di aerocargo, a bisa.

Kiermen cu si un hende ta purba di burla di e sistema di belasting, e carga aki ta bay perdi y gobierno no ta bay haya entrada. Y mas awor cu e situacion di BBO na frontera unda cu e ta forsa e ambtenaar haci un control mas riguroso of cu e carga ta ‘groen’.

Prome cu BBO na frontera si tin un mercancia of producto cu ta cero porciento di invoerrechten practicamente no tin mucho cos pa haci cu ne pasobra e no ta paga impuesto. Pero aworaki cu BBO na frontera tin cu tene cuenta cu esaki pasobra no ta pasobra e producto ta cero porciento, e ora Aduana no ta wordo cu ne, a expresa.

BBO na frontera ta basa riba e ‘douanewaarde’ y akinan ta wak cu e control ta ainda mas riguroso pero tanto bal e ora. Ta bin cu un BBO na frontera pero tin hopi buraco cu no a pensa riba nan. Sigur, nan como trahador den veld, no ta sinti nan mes confortabel cu ta purba mina nan autoridad pa haci e control y pa zorg pa loke nan a huramenta p’e cu ta yena caha di gobierno cu e placa di impuesto, Maduro a señala.

Aworaki kier mara nan man pa gobierno perde placa. Esaki e no ta kere cu ta bay cay den bon tera cerca gobierno pasobra gobierno mester di e entrada aki, a agrega.

Edward Maduro a laga sa cu el a papia cu e director suplente y el a pidi pa reanuda e trabao. El a manda un invitacion individual pa cada trahador cu e firma e carta.

SADA no ta bay acepta intimidacion ni cu e reunion ta bay wordo yama di manera individual. E carta a bay den nomber di tur e trahadornan y ta spera cu e duna cara y traha di manera profesional y duna nan e reunion na aerocargo.

Finalmente el a laga sa cu SADA ta bay tuma contacto cu Minister di Finansas y esaki sigur ta bay tuma un topico extra pa elabora riba dje.