Man met zeldzame huidziekte overleden

23/02/2022 00:21

-

Gilliamo Orban

Arnold Troenokarijo is niet meer. Hij heeft het alles behalve makkelijk gehad, maar hij hield zijn rug recht.

Foto: dWT Archief



PARAMARIBO –

“De wijze waarop hij met tegenslagen omging, is een voorbeeld voor veel mensen. Hij had veel humor, was lief en sterkte zich in zijn situatie. Een intelligente, bescheiden en attente man is heengegaan”, reageert Ellen Teunissen op de dood van haar goede vriend Arnold Troenokarijo. De man uit Marienburg die in maart 56 jaar zou worden, leed tientallen jaren aan de zeldzame ziekte van Von Recklinghausen, die zich uit in knobbels over het gehele lichaam. Met zijn gezondheid ging het sinds november bergafwaarts en sedertdien was hij bedlegerig.

Teunissen heeft Troenokarijo in 2018 leren kennen. Sociaal

werker John Kasdjo was met stichting Paulus Kasim Samijo begonnen

om zijn woonruimte te verbeteren en vroeg haar om de situatie te

bekijken van een man met een huidziekte. “Ik ga niet voor u jokken,

ik ben erg geschrokken toen ik hem zag.” Zij was ook ontsteld over

zijn woon- en leefsituatie. “Hij leefde tussen zinkplaten, klei als

vloer, geen douche of toilet, een houten bak met een matras die een

bed moest voorstellen en een kleine televisie die alles voor hem

betekende”, herinnert Teunissen zich. “Hij leefde als een paria en

schaamde zich voor zijn uiterlijk. Mensen maakten kwetsende

opmerkingen naar hem toe of waren bang voor hem”, voegt ze eraan

toe.

Bij de ontmoeting maakte ze een afspraak met zichzelf. “Zolang

ik leef, ga ik Arnold niet in de steek laten. Ik had deze ziekte

nog nooit eerder gezien”, vertelt ze. Teunissen is zich vervolgens

gaan verdiepen in de materie van de ziekte. “Je wordt ermee geboren

en Arnold had het heel erg, want zijn hele lichaam zat onder de

neurofibromen.”(Neurofibromatose is een erfelijke aandoening

waarbij goedaardige gezwellen op zenuwen kunnen ontstaan. Deze

goedaardige gezwellen worden neurofibromen genoemd, red.).

Toen hij acht jaar was, werd hij door een onderwijzeres naar

huis gestuurd, omdat ze dacht dat hij mazelen had. Maar de ziekte

werd erger. Zo zeer zelfs dat hij op een gegeven moment zijn

bouwvakkerswerk niet meer kon doen, omdat hij ook knobbels aan de

binnenzijde van zijn handen kreeg. Hij kon geen gereedschap meer

vasthouden.

Toen zijn woonruimte klaar was, ging Teunissen vanuit

Morgenstond, waar ze woont, om de twee weken naar hem toe om tori

te praten en soms boodschappen met hem te doen. “We hebben de

afgelopen jaren een goede vriendschap opgebouwd.” Door de

coronasituatie werd het bezoek minder en kon ze slechts een keer in

een maand bij hem zijn. Het deed haar goed om te ervaren dat de man

met zijn ziekte weer een eigen waarde kreeg. Hij kwam weer onder de

mensen.

“Ik heb hem helaas niet zover kunnen krijgen dat hij zich

aansloot bij een damvereniging, want hij kon heel goed dammen. Als

wij een potje speelden dan had hij de grootste lol, omdat hij mij

een sportief pakslaag kon geven. Hij vond het ook zielig voor me en

leerde me hoe ik kon winnen.”

Lees het volledig artikel in de woensdageditie van

de Ware Tijd







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina