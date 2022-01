Man met derdegraads brandwonden in ziekenhuis

16/01/2022 17:20 – Samuel Wens

BROKOPONDO – Marcus Fonkel (77) ligt met derdegraads brandwonden op de intensive care in het ziekenhuis. Hij was in slaap toen er vrijdagnacht vermoedelijk door een kaars brand uitbrak in zijn woning in het dorp Nieuw Lombe. Toen hij wakker werd van de hitte stond het huis in lichterlaaie en was hij niet in staat de woning te verlaten door opgelopen brandwonden. Door een venster open te breken hebben toegesnelde buurtbewoners hem in veiligheid gebracht.

Huis en inboedel konden niet gered worden, vertelt buurtbewoner Harry Sistina. Door een storing in het elektriciteitsnet was het donker in het dorp. Er is geen waterleiding noch brandweer. Fonkel, catechist, heeft waarschijnlijk een kaars aangestoken nadat hij van een rouwdienst thuis was.

“Zijn hele lichaam vertoont brandwonden en op eigen gelegenheid werd hij met kreunende pijnen overgebracht naar de stad voor medische hulp”, zegt Sistina. Het verbaast hem dat de gascylinder bij de woning niet ontploft is.

