Man bedreigt ex-vrouw en politie met de dood

25/01/2022 10:44 – Van onze redactie

PARAMARIBO – Amit G. is opgesloten door de politie van Livorno omdat hij zowel agenten van de post als zijn ex-vrouw met de dood heeft bedreigd. Wetsdienaren hadden de vrouw begeleid naar zijn woning om haar kleren op te halen. Ze had namelijk aangegeven geen zin meer te hebben in een relatie met de man, die volgens haar een alcoholist is. Het duo is dertien jaar met elkaar geweest.

Toen de vrouw op 21 januari met de politie op het woonadres arriveerde, werden de agenten door de man uitgescholden. Pogingen om hem te kalmeren liepen op niets uit. In tegendeel, tijdens een gesprek met hem heeft hij de politie en zijn ex-vrouw met de dood bedreigd.

Amit G. zei een wapen te hebben en dat het fataal zou aflopen voor hen als hij het tevoorschijn zou halen. Dat was reden voor de wetsdienaren om de man direct aan te houden. Na onderzoek in de woning werd er geen wapen gevonden, maar overgebracht naar het politiebureau. Na zijn voorgeleiding is de verdachte in verzekering gesteld.

