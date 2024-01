Mama y padrastro cu a maltrata mucha special a wordo condena na castigo condicional

The content originally appeared on: Diario

Aunke cu abogado a presenta raport cu e mucha a bisa cu el a gaña

ORANJESTAD (AAN): Diahuebs mainta Hues di Corte den Promer Instancia a trata un interesante caso di maltrato di mucha. Ta trata aki di un pareha, caminda e yiu di e dama, a denuncia cu su mama y su padrastro tabata maltrate formal durante tres aña. E mama y a padrastro a papia di klap educativo, caminda ta klap e mucha special D. (di 13 aña) na su pia ariba of bil. Fiscal ta haya cu no ta existi klap educativo. Esey ta worde considera maltrato. Teniendo cuenta cu e caso aki ta data di 2021, el a exigi castigo condicional y trabao pa comunidad.

Abogado mr. Arendsz Marchena a bisa Hues cu tin raport di Voogdijraad cu a atende cu e mucha D., kende a bisa cu el a gaña contra su mama y padrastro pa asina bay keda cerca su tata. E mucha a bisa cu ta duel’e loke el a haci. Hues ta haya e pareha culpabel.

Maltrato di mucha special: E dama W. y e homber K., un agente di Polis, a presenta dilanti Hues pa e caso penal contra nan. Ambos ta empleado di Gobierno, kendenan ta worde acusa cu entre 2018 y 2021, nan tabata maltrata e mucha D., kende na 2018 tabatin 8 aña.

Hues a bisa cu e tata di e mucha, G., dia 25 September 2021 a bay Polis y a haci denuncia cu 22 September 2021 su yiu D (di 11 aña) a bis’e cu e no kier keda mas na e cas di su mama pasobra su mama ta dal’e mokete, skop y dal su cabez na muraya. E mucha a bisa cu e ta bisa e mama stop pero e mama no ta stop.



a bisa cu D. a bisa tambe cu e ta worde maltrata pa K., kende ta skop e cu e safety shoe di Polis. Ta asina D. ta bay na un school special. Tambe e mucha a bisa cu su mama W. y su padrastro K. a bis’e cu si e bay bisa algo, G. lo worde sera. Na Polis, G. a cuminsa yora ora e tabata declara. Segun G., ora e mucha sufri sla, cada biaha tabatin un excusa cu e mucha a cay, cacho a bula riba dje. Segun G. pa añas el a ripara cambio na e mucha. E mucha a cambia pa diferente school, door di su comportacion agresivo. E ta haya atake agresivo y ta tira su curpa abao y keda grita.

E tata G. a bisa cu desde cu e mama W. a haya yiu cu e pareha, a distancia di D. E mucha D. a declara na Polis cu nan ta dal’e cu skop y man habri. E mucha a bisa cu K. tabata dal’e mas tanto. El a bisa cu K. tabata dal’e wanta, dal su cabez contra muraya y hasta dal’e cu boots di Polis. Tambe el a bisa cu K. a dal’e hopi biaha cu faha pasobra e tabata haci mala mucha.

Mama yora den Corte: E mucha D. tambe a declara na Polis cu su mama tambe tabata dal’e. E mucha a bisa cu K. a dal’e skop den bariga. El a bisa cu e no a bisa ningun hende nada di e maltratonan. El a bisa cu tur biaha cu a dal’e el a sinti dolor. El a bisa cu un biaha K. a dal’e cu palo di basora riba su nanishi cu a haci dolor.

Por a nota cu ora Hues tabata lesa declaracion di e mucha D., con W. y K. tabata maltrat’e, e mama W. tabata yora den sala di Corte.

Cambio den comportacion: Trahador Social na e school, dia 20 Mei 2022, a bisa cu aña pasa el a haya D. pa guia. El a bisa cu e mucha tabata sera su mes y no kier papia. Segun e trahador social, D. a bin school cu rasca na curpa y D. a bisa cu el a cay cu bicicleta.

Nunca D. a bisa na school cu el a worde maltrata. E trahador social a sigui bisa cu desde cu D. a bay biba cerca su tata, tin un desaroyo positivo. Antes D. tabata haya atake agresivo, gaña y horta placa di su mama.

Awor e ta mas habri y positivo. E director di e school a bisa cu D. tabata hopi sera. Ora e haci cosnan no bon, e ta sera y cuminsa yora di rabia. El a bisa cu awor, D. a cambia. Awor e ta feliz y ta duna amor, compara cu antes. E mucha kier keda cerca cu e tata.

Klap educativo: K. a declara na Polis cu e tabata hiba D. school. El a bisa cu tabatin hopi problema di comportacion na school cu D. Ora el a keda sinta den 1ste, e mama a dicidi di mand’e otro school caminda el a bay 2de klas. Na e school el a keda cu problema di comportacion. Na opinion di K., D. ta usa su inteligencia pa causa problema.

Segun K., na school a pasa un video di muchanan cu ta worde maltrata y e hecho cu a castiga D. cu a horta cellular di e mama, e a gaña e acusacionnan. K. a bisa cu na cas D. ta hopi ocupa. E sa hiba D. na su mama pa e haci tarea di cas y ta comporta su mes. E ta haya cu D. ta gaña. El a bisa cu den 1 aña e por conta e biahanan cu el a dal D. cu wanta na su pia ariba.

Esaki ta ora cu D. ta haya atake y ta cuminsa bira agresivo y kibra cos den cas. K. a bisa cu e tabata pasa D. un klap educativo y a bisa cu nunca el a skop e mucha D. y peor cu e safety shoe. El a bisa cu e mama tambe ta dal D. cu wanta ora D. ta actua agresivo. E mama W. a bisa Hues cu ora cu e no por controla D. mas ora e bira agresivo e ta dal D. un klap educativo na pia of bil. Un biaha e mama kier a dal D. cu faha na pia pero D. a zak y e faha a dal’e na cara.

E mama a splica Hues cu D. e dia ey tabata hopi fresco y pesey el a pas’e un faha. E mama a bisa cu e sa mustra D. faha y asina D. ta stop di loke e ta haci. E mama a desmenti di a dal e mucha cu mokete na cara. Ambos a desmenti di a dal D. su cabez na muraya, dal cu palo di basora of pasa wanta na cara.

Mucha a gaña: Segun e mama, weekend e sa busca su yiu D. y un biaha D. a bis’e cu e ta sorry cu el a gaña riba nan. K. a bisa cu ta straño cu si realmente a maltrata D., di con na school nunca a mira un marca di maltrato. Semper D. ta bisti carson cortico, pues ta facil pa mira si tin marcanan. Desde e denuncia, D. ta keda drumi cerca su tata.

Hues a mustra cu tin declaracion di famianan cu ta bisa cu nunca a mira marca di maltrato na D. Ora di baña D., no a mira ningun golpi. Nunca a scucha D. papia malo di e mama W. y K. Nunca a mira D. tristo.

Fiscal ta haya pareha culpabel: Fiscal a bisa Hues cu e mucha D., a bisa cu e no kier ta mas cerca su mama. E mucha a bisa cu e ta worde hopi maltrata pa su mama W. y padrastro K. Na opinion di Fiscal, si mira e acusacion di e mucha y e interogacion den studio, nan ta cuadra cu otro.

E mama y K. tambe a worde interoga y nan ta nenga di a maltrata e mucha D. manera D. ta bisa. Nan ta papia di klap educativo cu sa duna e mucha na su pia ariba y bil. Fiscal a bisa cu den promer instante e ta kere e declaracion di e mucha D. Pero tambe tin cu tene cuenta cu declaracion di esnan di school cu tabata atende cu D. Na school, a mira un cambio den comportacion di D. ora cu el a cuminsa keda cerca su tata.

Tambe cu ora a puntra D. pakico e no a bisa nada na school, el a bisa cu e no kier hinca otro hende den problema. Fiscal a bisa cu tin un persona di school a bisa cu el a mira D. cu un marca di wanta na cara. Na opinion di Fiscal, tur esakinan ta mustra cu D. tabata worde maltrata. Ta papia di klap educativo pero Fiscal ta haya cu no ta existi klap educativo sino maltrato. Mirando tur e declaracionnan y esun di D., por conclui cu mucha a haya mas klap y suta cu faha.

Ta un caso hopi tristo. Un mucha mester ta sinti’e sigur den un ambiente. E pareha aki no a ofrece esaki na D. Fiscal a tene cuenta cu ta basta tempo a pasa promer cu e caso aki a bin Corte. El a exigi 40 ora di trabao condicional pa K. y pa e mama 80 ora di trabao condicional. Ambos cu 2 aña di prueba.

Abogado: Abogado mr. Arendsz Marchena a bisa Hues cu tur cos ta bin for di un fuente so esta e mucha D. El a bisa cu den raport no tin ningun indicacion cu e mama W. y K. a maltrata e mucha cu arma. E abogado ta haya cu no tin prueba di sosten. El a bisa cu pa añas tin problema cu D. su comportacion. Mester a cambi’e di diferente school pa cu su comportacion.

For di kleuterschool tabatin problema. E mama W. tabata busca tur forma pa yuda su yiu D. E abogado a bisa Hues cu tur dia D. tabata bay school y e maestronan no a mira marcanan blauw na su curpa. Tambe durante weekend e tata G. ta keda cu D. y tampoco no a mira marcanan blauw di maltrato. E abogado a sigui mustra cu cada vez mester a cambia D. di school door di su problema di comportacion. D. ta haya atake di rabia.

Na opinion di mr. Arendsz Marchena, e tata, sabiendo cu e yiu D. ta gaña hopi, a laga D. manipul’e y a bay haci denuncia contra e mama W. y .K. E abogado ta haya cu e acusacionnan no ta cuadra cu e berdad. E abogado a mustra riba un combersacion entre e tata G. y e mama caminda G. ta mustra cu D. ta sigui gaña y tin e mesun comportacion. Nada no a cambia. Segun e abogado, tin raport di Voogdijraad cu ta mustra cu D. a declara cu el a gaña riba su mama W. y K. di a maltrat’e. El a bisa cu ta duel’e loke el a haci pa asina e bay biba cerca su tata.

Mr. Arendsz Marchena a cuestiona e interpretacion di Fiscal cu klap educativo ta maltrato.

Esaki no ta asina. Segun e abogado, un klap educativo no ta maltrato pasobra no ta ocasiona marca. E abogado ta haya cu no tin suficiente prueba pa bisa cu tabatin maltrato. El a mustra cu tin un periodo hopi largo a transcuri despues di e denuncia. E ta haya cu Fiscal no a tene cuenta debido cu esaki. E abogado a bisa Hues cu pa añas e mama W. tabata busca ayudo pa su yiu.

Un condena lo tin consecuencia pa tanto e mama como e padrastro cu ta empleado di Gobierno y por conduci na nan retiro. E abogado ta haya cu mester declara nan liber en todo caso un castigo mas abao cu loke Fiscal a exigi.

Sentencia: Hues a sera tratamento di e caso y a dicta sentencia di biaha. Hues a remarca cu abogado ta bisa cu no tin prueba di sosten. Hues a mustra cu Fiscal no a haya proba maltrato cu basora, dal skop. Hues ta considera cu klap educativo, ta un maltrato segun ley.

No mester tin marca pa considera cu ta un maltrato. Hues ta haya proba cu diferente biaha a klap e mucha y cu e mama a dal e mucha cu faha na cara. Pa cu e castigo, Hues a bisa cu manera Fiscal a bisa, cu e caso ta hopi bieu. Hues a confirma e exigencia di Fiscal. Hues a condena K. na 40 ora di trabao condicional y W. 80 ora di trabao condicional. Ambos cu 2 aña di prueba.