Mal tempo por trece entre 25 pa 45 milimeter di awa

The content originally appeared on: Diario

Bureau Rampenbestrijding Aruba, Meteo y DOW

ORANJESTAD (AAN): Den un conferencia di prensa extraordinario na cede di Bureau Rampenbestrijding Aruba, a duna un update relaciona cu mal tempo cu ta na caminda diahuebs.

Rino Hermans di Bureau Rampenbestrijding Aruba a indica cu e sistema tropical mihor conoci como Invest 91-L a hala hopi atencion den medionan social, y e ta kere ta prudente pa informa comunidad riba e desaroyo di e sistema y kico nos por spera segun analisis di Meteo den consulta cu Hurricane Center na Miami.

Señor Hermans a aclarea cu Aruba no a declara un crisis pa e sistema aki, considerando cu ta trata di un tropical wave structura, pero no ta trata di un Tropical Depression y tampoco un Tropical Storm. E ta cargando un cantidad di awa, pero no mucha mas di loke a experencia den e prome tropical warning pa Bonnie, cu a trece 38 milimeter di awa.

Loke nan ta calcula cu lo afecta Aruba den e siguiente oranan ta mas o menos 45 milimeter di awa. Normalmente Aruba tin e capacidad di carga un yobida di 80 milimeter di awa, pero considerando e ultimo awaceronan cu a cay na Aruba y segun analisis di saturacion di tera, Bureau Rampenbestrijding ta premira cu e movilidad di trafico despues cu e sistema pasa por wordo hopi afecta. E fluho di awa pa bay lama por dura cu normal.

Nan ta urgi doñonan di trabao pa considera cu empleadonan por tin dificultad di yega trabao. Hermans a enfatiza cu nan no a cera ningun negoshi y tampoco a tuma otro medidanan.

METEO

Meteo a indica cu for di weekend nan a mira un ola tropical basta bon forma den parti central di Atlantico, pero tabatin un low chance di desaroya, pero segun dianan a pasa esaki a cuminsa mas forma y yegando banda di Zuidoost di Barbados, e pronostico a cambia pa un ‘medium to high chance’ di desaroya. E sistema a cuminsa drenta area di Caribe y por trece un cantidad grandi di awa den siguiente 24 pa 48 ora.

Meteo a saca un alerta pa mal tempo ta drentando na vigor pa Aruba, for di Diahuebs 6 October 2022 for di 6:00 am, te cu Diasabra 8 October 2022 pa 12:00 pm.