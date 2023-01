The content originally appeared on: News Americas Now

De la maison, il ne reste aujourd’hui plus que l’ossature calcinée. • JEAN-MARC ETIFIER

Dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 décembre, Justin et Maximilienne Artous ont tout perdu dans l’incendie de leur maison à Saint-Pierre. Un feu qui aurait été provoqué par leur petit-fils et qui, selon leurs dires et ceux de voisins, aurait pu être circonscrit si les pompiers étaient arrivés plus rapidement.

Quatre jours après l’incendie, l’odeur de brûlé

prend encore au nez. « Cela m’incommode trop, je ne passe plus

par là depuis », raconte d’ailleurs une voisine. À l’intérieur

de la maison calcinée, située à l’angle des rues Royal et des

Raquettes à Saint-Pierre, des objets divers et variés, recouverts

de cendre, jonchent le sol. À l’extérieur, deux voitures garées ont

elles aussi subi les assauts des flammes. Seules les fleurs blanches et violettes agrippées

au mur soutenant la terrasse témoignent de l’entretien encore

récent accordé à cette propriété. « Les touristes s’arrêtaient

parfois, la maison était très bien entretenue. Là, toutes les

plantes ont brûlé », lâche Maximilienne Artous, la

propriétaire des lieux, qui a tout perdu dans l’incendie de sa

maison dans la nuit du 29 au 30 décembre dernier. La Pierrotine

vivait là avec son mari Justin Artous depuis quarante ans. Une

demeure qu’ils avaient récemment rénovée et qui, en quelques

heures, a été dévorée par les flammes. Ne reste désormais plus que

l’ossature du bâtiment. « Les pompiers ont mis 1h30 à

venir » Vers 1 heure du matin vendredi…

