Maduro lo a bay di acuerdo pa sinta na mesa cu Oposicion

The content originally appeared on: Diario

​

Desaroyonan electoral na Merca den mundo marca pa conflicto



Pelea propiedad parcialmente Ruso na Merca den porta di Aruba

Maduro ta acusa Merca di secuestro Citgo y kier 4 Biyon Dollar

ORANJESTAD (AAN)- Sucesonan internacional di gravedad na Medio Oriente ta tene Aruba ocupa na un momento sumamente importante pa Aruba, cu ta keda directamente den region di Venezuela, cu ta prepara pa eleccion crucial y decisivo pa democracia na e pais.

E hecho cu Gobierno Wever-Croes a confirma cu e relacionnan entre Reino Hulandes y Venezuela no normalisa, ta di mayor importancia pa Aruba na e momentonan aki. Ademas, manera ya DIARIO a splica, tempo a duna DIARIO y Prome Ministro Wever-Croes razon di a bay contra e proyecto di Citgo!

Pa por yega na entendimento cu Merca pa loke ta trata sancionnan Mericano contra gobierno actual Venezolano, Nicolas Maduro finalmente segun informacion digno di credito, lo a bay di acuerdo pa sinta na mesa cu Oposicion di Venezuela pa discuti un final di e situacion di dictadura na Venezuela.

Pa mundo liber, e decision di Nicolas Maduro pa su Gobierno sinta na mesa cu Oposicion, no ta di ningun importancia teniendo na cuenta e realidad di Venezuela como satelite Ruso den e region di cual Aruba tambe ta forma parti.

Na momento di suspenso internacional, e relacion special entre Venezuela y Rusia ta bini dilanti sigur pa loke ta trata e cooperacion militar entre e dos paisnan segun cual Rusia lo yuda Venezuela den e desaroyo di e forza militar di Nicolas Maduro.

Den porta di Aruba tin desaroyonan importante, cu ta uni na e tension mundial a base sigur di e ponencianan di e dirigente Ruso, Putin, cu ta papia di un Tercer Guera Mundial cu por bira culminacion di e invasion Ruso na Ukraine.

Un desaroyo actual historico ta tuma lugar na Merca, cu ta na caminda pa un eleccion Presidencial.

E confrontacion na Medio Oriente cu por habri caminda pa petroleo produci un recesion mundial cu lo rementa seguridad economico di un mundo di violencia y peliger, ta un reto directo pa Gobierno Mericano y e proceso electoral cu mester produci un Presidente nobo pa e pais.

Si te awor mundo ta spera cu Democrat of Republicano lo ta e unico dos partidonan cu lo ta di influencia importante, e presentacion di Robert Kennedy como candidato independiente, ta crea un ambiente special.

E ta tuma lugar na momento cu na Merca tambe un bom por rementa den e situacion special relaciona cu e accionnan pa alcansa benta di Citgo cu segun su compania madre, Petroleo de Venezuela, PDVSA, tin un balor di 32 pa 40 Biyon.

Mientras e lider Ruso, Putin, ta menasa cu un guera mundial pa motibo di Ukraine, Citgo ta keda parcialmente propiedad Ruso a base di e realidad cu Rusia ta propietario di practicamente mitar di e refineria.

Cu un margen di 1 porciento, otro gruponan cu tin interes directo den Citgo pa motibo di debe di e compania of di Venezuela, Rusia no por actua riba su mes of considera su mes partner igual of mayoritario di Citgo.

E parti Ruso den Citgo na e momentonan aki no ta na disputa na Venezuela, caminda Gobierno di Nicolas Maduro ta papia di “secuestro”di e compania, cu ta propiedad di Venezuela, cu ta algo cu Merca tambe ta acorda.

Sinembargo, Merca, mescos cu tanto pais liber, no ta considera Nicolas Maduro e representante oficial di Venezuela y asina e persona cu ta dicidi riba suerte di Citgo.

Den porta di Aruba, un situacion serio ta escala, cu exigencia di Nicolas Maduro pa su Gobierno ricibi 4 Biyon di Merca, pa e tempo cu Gobierno di Nicolas Maduro no por a haci y deshaci cu e placa manera e kier.

Venta di Citgo no ta bay sin mas pasobra Juez mester tene e interes financiero di Rusia y di e otro personanan cu Citgo, PDVSA of Venezuela debe placa, na consideracion.

Mientras e situacion mundial ta exigi Aruba keda vigilante, den porta di Aruba un situacion serio ta desaroya.

Venezuela ta keda e baluarte di Rusia na momento cu mundo realmente ya a drenta ambiente di confrontacion mundial serio.

Kico lo pasa ora Nicolas Maduro sinta na mesa cu Oposicion di Venezuela, ta keda e pregunta grandi. E lo priminti eleccion liber segun su concepto, pero si tur e personanan cu e tin na cadena den prison pasobra nan ta su opositor, lo haya libertad, ta otro asunto!