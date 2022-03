Maart luna cultural  y celebrando 46 aña di Himno y Bandera

The content originally appeared on: Diario

Comision Celebracion Dianan Nacional ta informa:

ORANJESTAD (AAN): Comision Celebracion Dianan Nacional (CCDN) y Departamento di Cultura Aruba (DCA) bou auspicio di Ministerio di Cultura tur aña tin su preparacionnan pa e celebracion nacional aki.

Aña pasa nos pais mester a adapta na e situacion di un pandemia. Pero no obstante esaki, no por a pasa e celebracion di e aña ey sin mas. A traha riba diferente manera pa realisa e celebracion aki y danki na tur cu a uni forsa pa realisa un programa diferente.

Realisacion di e dos Festivalnan di un Canto pa Aruba su Himno y Bandera den un forma virtual, Poeta di Patria (virtual), e buki di ‘Mucha Crioyo mi Ta’ pa tur scolnan basico di Aruba a ricibi, e presentacion cultural (virtual) riba 17 di maart y e parti oficial di e acto protocolar na Plaza Libertador Gilberto F. Betico Croes, caminda a hisa bandera den presencia di mandatarionan riba 18 di maart. Cual ceremonia a ser transmiti den forma nacional.

Celebracion di 45 aña di Himno y Bandera tabata un aniversario importante pa conmemora y celebra nos simbolonan di identidad cu ta uni nos den un solo pueblo.

E aña aki ta di 46 aña di Himno y Bandera, gradicido na nos Creador cu nos por celebra esaki hunto cu publico e actividadnan riba nos isla. Danki tambe na e publico cu a presencia y apoya durante weekend pasa 4,5, y 6 di maart, e Concierto Cultural Nacional, y e Festivalnan di Un Canto na Aruba su Himno y Bandera riba Plaza Betico Croes. Pabien na e ganadonan. Pabien na e publico cu a comporta su mes y a tene un ambiente festivo.

DCA, CCDN ambos bou auspicio di Ministerio di Cultura, hunto cu Comision Promove Cultura, Fundacion Cultural di Festivalnan Folklorico, y patrocinadonan, musico, areglista, compositor y cantantenan di Festivalnan y Concierto Cultural Nacional tur hunto a percura cu e celebracionnan aki tabata un exito.

Danki na e publico presente, canalnan di television, radio y medionan social cu esaki por a yega den cada hogar, establecimiento y negoshinan, companianan estatal, casanan di anciano, hospital, cerca studiante y esnan cu ta biba den exterior, na bo luga di trabou si esaki ta ser permiti. Asina henter pueblo di Aruba por a celebra hunto, ya e prome actividadnan di e luna cultural.

Himno y Bandera:

Hopi biaha nos no ta para un rato keto y refleha riba un transcendencia y lucha pa realisacion di e hecho aki. Paisnan grandi tur den nan historia esaki ta un lucha importante cu ta marca pa e logro di identidad y simbolo nacional di un pueblo. Sigur cu forsa y union den nacemento di un pais nobo.

Esakinan tabata pensamentonan cu vision y lucha pa logra e anhelo di un pueblo. Awe nos por ta orguyoso di nos simbolonan nacional y su logro.

P’esey riba e fecha di 18 di maart venidero hisa bo bandera sinti bo orguyoso di ta un Arubiano.

Tabata riba 18 di maart 1976, e bandera di Aruba a keda inaugural. Durante un celebracion grandi den Wilhelmina Stadion (awe Stadion Guillermo Prospero Trinidad) a hisa e bandera pa prome biaha y a toca e cantica ‘Aruba Dushi Tera’ como himno di Aruba.

Pa e Calendario di actividadnan Cultural:

Organisacionnan, Comision, y Centro di Barionan tur por manda informacion di su actividad pa 18 di maart via email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. y por cc. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Asina nos por agrega e actividad den nos calendario pa e pueblo por celebra dia 18 di maart, ‘Dia di nos Himno y Bandera’ den grandi rond di nos isla.

Comision Celebracion Dianan Nacional (CCDN) bou di auspicio di Ministerio di Cultura ta spera cu establicimentonan, oficina di gobierno, companianan estatal, negoshinan y tur casnan na Aruba decora, hisa su bandera di Aruba, den uniformidad demostra e union y celebracion di nos Dia di Himno y Bandera.