Maar 80 Medewerkers MZ ingeent tegen Covid-19

12/03/2022 07:58

-

Samuel Wens





BOVEN- SURINAME –

Het zijn slechts 80 van de 320 medewerkers van de Medische zending (MZ), die tegen Covid-19 zijn gevaccineerd, blijkt uit een gesprek met MZ onderdirecteur medische zaken Maureen Wijngaarde-van Dijk. Zij geeft toe dat dit voor de medische organisatie heel slecht is, want MZ moet waken over de gezondheidszorg van de districten Sipaliwini, Brokopondo, delen van Para en Marowijne.

Dat staat gelijk aan vijfentachtig procent van het grondgebied.

“Wij durven het te benoemen. Omdat de vreselijke longziekte en het

vaccin nieuw zijn hebben de mensen tijd nodig om erover na te

denken en een beslissing te nemen”, zegt Wijngaarde.

Pratend over de dekkingsgraad in het verzorgingsgebied van MZ,

waarin volgens de onderdirecteur, tevens medicus, vijftien procent

van het aantal inwoners op grote afstand van elkaar in

verschillende dorpen wonen, zegt ze niet tevreden te zijn.

“Afgelopen jaar tegen november was het aantal gevaccineerden al

laag, maar nu melden minder mensen zich aan. Het streven is om 20

personen per dorp te vaccineren en mensen met chronische ziekten

een derde prik te geven.”

Het is niet eenvoudig om de bewoners over te halen. “Je

informeert de mensen, maar dan moet de ploeg terugkomen in

het dorp. Want de beslissing wordt in een krutu na de

informatiesessie genomen.” In de diverse MZ- poliklinieken bestaat

net als in het kustgebied de mogelijkheid je te laten prikken met

een vaccin maar keuze tegen Covid-19.

Helemaal ontevreden is ze nu ook weer niet, omdat zowel bij de

Trio-Indianen in het zuiden als bij een Marron kerkgenootschap in

Godo Olo de mensen hun vaccinatie zelf hebben georganiseerd. “Zij

hebben niet op ons gewacht. Sommigen hebben hun prikje in

Frans-Guyana of in Paramaribo genomen”, aldus Wijngaarde.







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina