LVV verzorgt training landbouwtechnieken

De vrouwen trots met hun certificaat na de training plantvermeerderingstechnieken.

PARAMARIBO –

In het district Commewijne heeft het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), dinsdag op bijzondere wijze aandacht besteedt aan de Internationale dag van de vrouw. Vrouwen uit Tamanredjo en omstreken konden middels een tweedaagse training kennis opdoen in plantvermeerderingstechnieken verzorgd door het ressortkantoor Landbouw-Oost.

De vrouwen werden vaardigheden aangeleerd in plantkunde,

oculeren, marcotteren, enten en stekken. Met de opgedane kennis kan

er plantmateriaal aangemaakt worden om zelfvoorzienend te zijn. De

training werd afgesloten met een certificaatuitreiking. In totaal

mochten 28 vrouwen hun certificaat in ontvangst nemen uit handen

van assembleelid Soerjani Mingoen en onderdirecteur LVV, Ashwien

Gangadin.

Assembleelid Mingoen, lid is van de vaste commissie van LVV,

draagt de trainingen een warm hart toe. Zij is de mening toegedaan

dat dit zal leiden tot agro-ondernemerschap. Hierbij belichtte zij

in het bijzonder de vrouwen, zeggende dat zij in deze crisistijd

hun plek binnen de landbouwsector en het ondernemerschap moeten

innemen. “Dit is het begin naar jouw zelfredzaamheid en

zelfstandigheid toe. Bewaar jouw opgedane kennis niet, maar gebruik

en deel het!”, aldus het assembleelid.

Bij de afsluiting gaven de participanten aan meerdere trainingen

te willen volgen, zoals het aanmaken van compost. De onderdirecteur

zei er alles aan te zullen doen om meer trainingen te verzorgen in

Commewijne.







