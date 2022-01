LVV verbiedt import broedeieren uit South Carolina

23/01/2022 18:00 – Van onze redactie

Vanwege vogelgriep in South Carolina mogen er voorlopig geen eieren worden ingevoerd uit die Amerikaanse staat.

PARAMARIBO – Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft een tijdelijk verbod ingesteld op de import van broedeieren uit South Carolina, Verenigde Staten. Daartoe is besloten om te voorkomen dat de vogelgriep (High Pathogenic Avian Influenza/HPAI) in Suriname uitbreekt.

Anand Chotkan, waarnemend directeur Veeteelt, meldt in de bekendmaking dat vogelgriep is vastgesteld in wilde vogels in South Carolina. Als voorzorgsmaatregel tegen de ongewilde insleep van HPAI is er tot nader order een importstop op broedeieren en andere pluimvee gerelateerde producten uit South Carolina, inclusief een straal van negentig kilometer rondom die staat.

Deze maatregel, die vanaf 21 januari geldt, is op 15 januari besproken met de sector. Het directoraat Veeteelt is nu in het proces om die te formaliseren. Gewaarschuwd wordt dat overtreding kan leiden tot in beslaglegging en vernieting van de ge?mporteerde lading. De overtreder – er is hier sprake van een economisch delict – kan het gevang in of een boete krijgen.

