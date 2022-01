LVV negeert rechterlijk vonnis

31/01/2022 08:00 – Van onze redactie

Foto: dWT Archief

PARAMARIBO – Door het niet afgeven van een vergunning voor de import van een lading broedeieren heeft het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) vrijdag een vonnis van de rechter terzijde geschoven. Kortgedingrechter Suzanna Bradley oordeelde woensdag dat LVV de vergunning moet verstrekken voor een lading van De Doksenclub die toen op de haven lag en alle nog zeilende partijen van dat bedrijf waarvan aan de voorwaarden was voldaan.

Woensdag werd een op de haven liggende partij vrijgegeven, echter kon de onderneming vrijdag geen vergunning krijgen van het ministerie voor een lading die ten tijde van het vonnis zeilende was. Dit tot ergernis van Doksenclub eigenaar Gerard van den Bergh en zijn advocaat Chas mijnals.

De Doksenclub daagde LVV voor het gerecht toen bleek dat het bedrijf geen vergunning zou krijgen van LVV voor import van broedeieren uit Nederland, omdat aldaar vogelgriep op enkele plaatsen was geconstateerd. Het ministerie nam de draconische maatregel om alle importen uit dat land te verbieden, terwijl instructies van de OIE (Wereldorganisatie voor dierengezondheid) aangeven dat zolang de eieren komen uit een gebied buiten een straal van tien kilometer, dit de goedkeuring draagt.

Ook de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit pleegt controle en heeft de zendingen steeds van een gezondheidscertificaat voorzien. Tijdens de zitting heeft de rechter het hoofd van de Veterinaire inspectie, Faizel Wilnis hier meermaals op gewezen.

Regels

Al geruime tijd leeft bij Van den Berg en nu ook bij zijn advocaat het gevoel dat de onderneming wordt gepest door het ministerie. In de jaren dat het bedrijf slechts eieren van doksen importeerde was er nooit een probleem. Sinds twee jaar worden ook kippeneieren ge?mporteerd en sinds dat moment worden obstakels opgeworpen.

Aan de krant wordt aangegeven dat er kennelijk belangen op het spel staan, waarbij het ministerie zo ver gaat zelfs een brief van president Chandrikapersad Santokhi te negeren. Immers, het staatshoofd instrueerde minister Prahlad Sewdien enige tijd terug vooralsnog de importen toe te laten totdat goede protocollen zijn opgesteld.

In de brief die 3 januari gedateerd is, schrijft de president dat hij de minister heeft gevraagd binnen een week regelgeving te ontwikkelen, waarbij rekening gehouden dient te worden met de proportionaliteit van de op te leggen beperkingen. Ook dient daarbij in acht te worden genomen het zoveel als mogelijk in stand houden en bevorderen van ondernemerschap.

De regelgeving kwam er echter nooit. Op uitnodiging gaat Van den Bergh de vaste commissie voor LVV in de nationale assemblee informeren over de ontstane situatie, terwijl een nieuwe rechtsgang niet wordt uitgesloten.

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina