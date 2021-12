LVV maakt middelen vrij voor herstel wegen Saramacca

28/12/2021 14:07 – Van onze redactie

LVV-minister Parmanand Sewdien (l) tijdens het overleg met districtscommissaris Sherin Bansi-Durga en haar medewerkers over de aanpak van wegen in Saramacca. Foto: BIC Saramacca

GRONINGEN – Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft dinsdag tijdens overleg met het districtscommissariaat van Saramacca aangegeven dat hij in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar middelen vrij zal maken voor onderhoud van wegen in het district die vallen onder zijn ministerie. Ook zullen er in de landbouwgebieden waterschappen in het leven worden geroepen.

Het overleg van dinsdag was nodig omdat er volgens het Burger Informatiecentrum (BIC) van Saramacca de laatste tijd veel ongerief is ontstaan bij burgers over de slechte wegen. Op 14 december gingen bewoners van de Gangaram Pandayweg (Larecoweg) er zelfs toe over de weg enkele uren te barricaderen.

Heel vaak wordt direct gekeken naar het districtscommissariaat als d? verantwoordelijke. Echter, volgens BIC Saramacca zijn drie ministeries – Openbare Werken, LVV en Regionale Ontwikkeling en Sport, waar het districtscommissariaat onder valt – in het district belast met onderhoud van de wegen.

LVV heeft op zijn begrotingspost onderhoud van een aantal wegen in Saramacca opgenomen. Het gaat om straten in de ressorten Calcutta, Tijgerkreek, Wayambo, Kampong Baroe en Jarikaba. Bij Jarikaba gaat het om alle wegen (leidingen) van de Uitkijkpolder.

