LVV evalueert pilotproject oornummeren van vee

Oornummers worden op de dieren aangebracht door veeteeltvoorlichters.

PARAMARIBO –

Het directoraat Veeteelt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) evalueert het pilotproject Dier Identificatie, Registratie en Traceerbaarheids systeem (AIR&T-systeem). Eigenaren van veehouderijen en de kweeklocaties worden geregistreerd en het vee (runderen en varkens) geidentificeerd met een uniek oornummer. Dit oornummeren van de dieren is kosteloos.

Het project is in 2017 in samenwerking met de

VN Food and Agriculture Organisation (FAO) opgezet voor kleine en

middelgrote bedrijven. De oornummers zijn via de FAO aangeschaft en

zijn uniek. “Het wordt slechts op een dier aangebracht en komt pas

na 5 jaar weer vrij,” vertelt Reshma Ghogli van het managementteam

voor de uitvoering van dit project.

Volgens waarnemend directeur Veeteelt, Anand

Chotkan, zijn de voordelen van het nummeren van vee, onder andere

voorkoming van diefstal en verkoop aan de slachthuizen. Zoals

aangegeven in de transportbeschikking, die nog moet worden

goedgekeurd, zullen ongenummerde dieren en dieren voorzien van

oornummers die niet voorkomen in de database van het

AIR&T-systeem van LVV in beslag genomen worden. Ook wordt de

data van de dieren uit het slachthuis bijgehouden en verwerkt in

dit systeem.

Bij de bedrijfsvoering zijn er voordelen bij

het selecteren en laten dekken van de dieren. Doordat de

vee-administratie optimaal is, kan inteelt geminimaliseerd worden

en zal de kwaliteit van de veestapel verbeteren. Ook bij het

monitoren van dierziekten, zijn er voordelen. Er kan bijvoorbeeld

bij een uitbraak van een dierziekte, tijdig een melding gegeven

worden als men besmet vee heeft aangekocht of verkocht.

Het ligt in de bedoeling dat met de verkregen

data onder andere de kuddeprojectie beter gemaakt kan worden om

inslachting te voorkomen, te doen aan genetische verbetering van de

kudde en monitoring bij de uitbraak van ziekten, staat in een

persbericht.







