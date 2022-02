LVV en boeren pakken gezamenlijk onderhoud kanalen aan

01/02/2022 14:02

Een loos- en irrigatiekanaal in het district Nickerie wordt opgeschoond. Foto: LVV

NIEUW-NICKERIE – Het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) heeft in het district Nickerie de afgelopen weken samen met landbouwers, in de verschillende polders, enkele belangrijke loos- en irrigatiekanalen opgeschoond. Dat partijen deden dat in een samenwerkingsvorm waarbij de boeren ingekomen zijn met smeermiddelen en het ministerie een graafmachine met brandstof heeft ingezet.

In Groot Henar Polder 1 en 2 is in de afgelopen twee weken bijna 35 kilometer aan loos- en irrigatiekanalen opgeschoond. Dit zorgt ervoor dat ongeveer 4.200 hectare padieareaal beschermd wordt tegen wateroverlast en dat dit gebied tijdig over irrigatiewater kan beschikken. Zo bericht de Communicatie Dienst Suriname.

Een dichtbegroeid kanaal.

Beste manier

De samenwerking met boeren is tot nog toe de beste manier gebleken om het reguliere onderhoud van de natte infrastructuur te garanderen. Ook padieboeren juichen deze samenwerking toe. Grootlandbouwer Rajenderkoemar Manbodh van Henar zegt dat deze samenwerking voor alle partijen voordelen heeft. “De boeren hoeven niet zelf machines in te huren en het ministerie kan ondanks haar beperkte middelen toch het onderhoud van de lozingen aanpakken”, licht de padieproducent toe. Hij zegt dat ook andere boeren hebben ingestemd met deze vorm van publieke en private partnerschap.

Deze samenwerking is door LVV Regio West ook toegepast in de westelijke polders, waaronder de Nanni-, Bruto- en Europolder Noord, waar padieboeren ook hebben bijgedragen aan het opschonen van de kanalen met de graafmachine van LVV. Die is ondertussen verplaats naar Wageningen, waar dezelfde samenwerking zal worden toegepast om tenminste 25 kilometer van de belangrijkste waterwegen voor de rijstsector op te schonen.

Het beeld na de opschoning.

