Luna di October ta luna di Avestruz

The content originally appeared on: Diario

Secretario General di MEP:

ORANJESTAD (AAN): Secretario General di MEP a tira bista riba e casonan di corupcion di AVP cu lo bay ta den corte y ta ilustra cu den luna di october e parha Avestruz di Benny Sevinger permiti pa Mike Eman lo ta bulando rond Aruba y ta den corte atrobe. Manera por corda inicio di september Benny Avestruz Sevinger e sospechoso principal tabata den corte pa e caso masha grandi di corupcion cu tereno esta patrimonio di pueblo unda Benny y e gang di AVP tabata haci negoshi cu patrimonio di pueblo.

Dia 8 di september Benny a hunga loco den corte:

Dia 8 di september hues a confronta Benny cu varios aspecto di investigacionnan cu Ministerio Publico a haci. Durante tratamento di e prome episodio aki den corte Benny a hunga pa loco. Cada bes a bisa hues cu e no sa di nada y e no ta corda. Hues a puntra Benny alrespecto e 50 mil florin di donacion di Holiday- Inn na Fundacion Curason Berde (cu ta di Benny Sevinger “himself”) cual a wordo deposita den luna di septmber 2017 net prome cu elecion riba su cuenta.

Benny kiermeen ta hopi hende ta deposita y e no por corda. Na october 2017 prome cu Benny a baha a core firma terenonan pa Lowenstein. A cambio banda di e 50 mil florin cu a wordo deposita riba cuenta di Benny. Benny a haya regaldo di un fiesta cu tur cos paga pa su yiu muhe. Benny a bolbe contesta cu e ta haya asina hopi donacion y e no sa cuanto cada comerciante ta deposita riba su Fundacion Curason Berde. Hues a confronta Benny cu un otro cuenta di Orca Bank na Curaçao cu 2.4 miyon florin riba dje cual ta di su miho amigo di infancia esta Sussebeek. E miho amigo aki alabes ta riba su payrol den kantoor pero nunca ta na trabou. Ministerio Publico a sigui con e placa aki tabata ser movi y ta yega cerca Benny entre otro pa drecha su cas.

Benny no sa di nada! Benny kiermeen Sussebeek ta “just” cumpra material di cas pe. Hues a confronta Benny cu 100 mil florin di donacion di Harms pa cuenta di Curason Fundacion Berde. Benny no sa kendenan tur ta deposita riba su cuenta pero aki tambe a mira interaccion a cambio di fabor di tereno alrespecto. Hues a puntra Benny si tur documento cu drenta su kantoor e ta just stempel y firma. Benny kiermeen cu si. Hues na final a yama Benny Stempel machine y Benny a acepta.

Capitulo 2 ta na caminda den october y ta momento pa scucha Benny y Leoncita:

E serie aki di Benny Avestruz Sevinger bou di e Capo Mike Eman mester por hala atencion pa bira un serie di Netflix di mafia den futuro. Den luna di october Benny Sevinger y AVP ta den corte atrobe. E serie lo continua y nos lo bay tende con e relacion entre Benny y Leoncita tabata ta. Boso ta corda con Leoncita desde 2010 bin ariba kier a humilia tur hende di MEP cu e cancion tur dia na canal 90 di “ Busje komt zo?” Con nan tabata chwercha y hari bariga yen di hendenan di MEP. E luna aki Leoncita di canal 90 “herself” lo bay tende e mesun cancion aki resona basta na radionan emisora y spera e por deal cune. Leoncita di canal 90 a firma protocol di 100 dia cu Benny y Mike.

Pueblo ta corda? Leoncita a yama puntra si su cheque ta cla. Prohibi pa lubida. Wel Leoncita no tabata haci nada pornada y hues lo bay toca e disco aki cu hopi pregunta pa Leoncita contesta. Caso manera Deshaun NV unda Leoncita a haya tereno te hasta a bende esaki tambe. Nos lo haya tende con e negoshi di Optie riba NV y despues ta bende Optie (tereno) bendiendo e sharesnan di NV pa miyones.

Pronto nos lo haya sa con esaki tabata funciona. Benny a firma terenonan hasta riba peticion falso. Pa asina faborece Leoncita cu tereno di cual el a bende tambe. Ainda Mike Eman tin cuero di cara pa defende Benny pa e keda den Parlamento? Ainda Mike Eman kier grita y enfatisa pa vota pa Benny? Of kisas nan tin man riba bariga di otro y ta uno lo mester paga pa tur cos? Paul Croes ex minister di AVP cu 4 aña di castigo di prison unda e aña aki su caso den Cassatie lo bin dilanti y su castigo no lo bay cambia mientras Benny den bullpen en espera di su castigo. Bueno AVP ta un berguensa pa comunidad y sigur no ta un partido di confia y nunca nunca mas por deposita un voto riba e partido aki. Time will tell!