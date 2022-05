Lucha pa libertad contra tabaco a bira realidad

The content originally appeared on: Diario

Dia di Obrero y un Ley cu ta proteha bida di trahador na trabou — *Gobierno Wever-Croes a introduci un arma contra morto y bofon — *Morto cruel di adictonan di tabaco y costo cuido pa hende destrui

ORANJESTAD(AAN)— Dia 2 di Mei, un Ley a haya vigencia na Aruba. Ta trata di un ley den e lucha pa libertad contra tabaco tanto den bida priva di e humador como den bida di e trahador, cu mester soporta peliger di morto pa e gana su placa.

Ora papia di uzo di tabaco, ta papia di morto.

Un bishita na un instituto cientifico caminda docternan specialisa den Salud Publico ta traha riba avancenan pa defende bida y salud di hende, lo entrega e prueba kico tabaco ta haci cu hende.

Tabaco ta un enemigo, cu ta drenta curpa di hende dor di boca, caminda e ta cuminsa destrui curpa di hende.

E huma ta depone nicotina riba diente y tur otro parti di e boca pa sigui den e garganta, bay den pulmon cu ta e filter cu ta acepta e oxigeno y deshaci di e gas cu metabolismo di hende ta crea.

E proceso cu ta tuma lugar den e pulmon di hende, yama “hala rosea”, cu ta sumamente necesario pa hende biba.

Si tapa boca di un hende cu man of bou awa, e hende ta muri. Esaki ta exactamente loke ta pasa cu un hende cu ta huma, ta afecta e funcion di su pulmon y asina ta muri poco poco.

Un hende ta ripara cu algo a pasa ora e ta huma. Su diente ta cambia di color. E ta perde apetit. E sabor di cuminda ta cambia.

Hende cu ta huma, ta cansa mas facil. E ta tosa mas den e lucha di su pulmonnan cu ta cuminsa bira duro mientras nan ta kima y yena cu nicotino y ta perde nan flexibilidad pa nan haci nan trabou. Na centronan di investigacion cientifico, ta topa cu ehempelnan di pulmon di un hende cu nunca a huma y hende cu a of ta huma. Pero hasta e experencia di morto, ta stop un humador?

Practica ta bisa cu no. Continuamente ta tende con un humador a muri di cigaria, cu a deshaci di su pulmon of a afecta otro organo, su boca of garganta.

Na entiero di un victima di tabaco, hende ta huma despues di a mira con e uzo di tabaco a destrui e hende completamente.

No tin nada agradabel den humamento, cu ta un abuso contra hende cu no por cu e huma di tabaco y ta bira victima di e huma di tabaco di otro hende.

E holor produci pa tabaco, ta horibel y ta keda atras den tur espacio caminda hende huma.

Pakico hende ta huma? Den hopi caso huma ta cuminsa na un edad tempran. Hobennan en busca di un estilo, un personalidad cu segun nan ta impone.

Huma ta un forma di droga. Hamber ta desaparece. Soño ta desaparece.

Hende ta bira esclavo di tabaco, ta gasta placa enorme na tabaco pa bira victima di condicionnan di salud cu ta costa comunidad sumanan enorme pa atende.

Resultado di tabaco pa un grupo grandi ta problema cu pulmon, cu ta corta posibilidad di hende pa traha y hiba un bida normal.

Hende cu problema pa hala rosea, ta bira invalido na un forma tristo. E no por cana ora e kier cana. E no por papia sin cansa. Den hopi caso finalmente e ta bira dependiente di oxigeno cu mester ta presente den su cas ora mes no tin rosea.

Poco poco tabacol ta destrui.

Con ta enfrenta tabaco, cu ta haci bofon di debilidad di hende? Cu informacion continuo y realistico di su peliger pero tambe cu accion.

Accion personal ta, ora un hende sin asistencia por bisa tabaco cu ta basta y destrui tabaco den su bida, dor di stop di huma. E paso aki ta depende di naturalesa di hende.

Pesey mester bini leynan cu ta proteha e hende mes pero tambe tur cu ta wordo afecta dor di adiccion y sigur trahadornan cu mester gana nan pan den un situacion peligroso pa nan salud.

Un trahador cu ta traha na un lugar caminda huma ta acumula, ta bira victima di su condicionnan di trabou.

Gobierno Wever-Croes a tuma un paso concreto contra un enemigo mortal, cu ta uza hopi bez hobennan como su victima.

DIARIO ta aplaudi e ley cu mester defende un comunidad contra uno di su peor enemigonan, cu ta tabaco, cu na su turno ta morto disfrasa na placer y costumber.