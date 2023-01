Loutchina D?cius, chanteuse prodige

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

C’est un v?ritable d?lice de l’?couter. Finesse vocale, justesse, sensibilit?…, en montant sur sc?ne, Loutchina D?cius se met au service de la musique et entra?ne tout le monde dans un envo?tant voyage de joie et de bonheur. Sa voix apaise et bouleverse en m?me temps. C’est un pacte assur? avec les frissons que de la voir sur sc?ne faire ce qui, pour elle, repr?sente toute sa vie : chanter. Loutchina est n?e pour chanter. Elle n’a que l’innocence de l’enfance quand elle commence ? cr?er du beau avec ses cordes vocales. ? six ans, elle chantait d?j? ? la chorale des enfants de son ?glise, ? Tabarre, o? elle est n?e. <>, se souvient-elle. Depuis, elle n’a jamais quitt? la sc?ne. La musique lui a m?me vol?, pour son plus grand bien, une bonne part de son enfance. Elle se souvient avoir toujours eu des r?p?titions ? faire. En 2011, elle participe au concours Soleil d’?t? et en sort championne. Elle avait 10 ans. Les contours de sa carri?re ont ainsi commenc? ? se dessiner. <>, raconte l’interpr?te de <>. Ce qu’elle doit au staff de M?lodie Production qui, avoue-t-elle, a grandement soutenu sa carri?re. En 2012, elle sort sa premi?re chanson , <>, sur laquelle elle confirme son grand talent d’interpr?te. Elle encha?ne par la suite les collaborations avec des artistes ?vang?liques comme Fr? Gabe, Fr? Alexis, Williadel Denervil ou encore D?borah Henristal. Sa derni?re collaboration en date, la chanson <> chant?e en duo avec Salomon Lira, a conquis m?mes les coeurs pa?ens. ? c?t?, de ces collaborations, celle qui a ?t? l’ambassadrice des enfants d’Ha?ti, a d?j? sorti une dizaine de titres personnels, entre autres, << Mwen nan plan Bondye, <> ou encore <> sorti en d?cembre 2022. De plus, Loutchina s’est d?j? produit aux plus grands programmes du secteur ?vang?lique, comme le concert de Tasha Cobbs en Ha?ti, les concerts de pr?sentation des deux albums de Fr? Gabe ou encore aux deux ?ditions du grand concert ? l’unisson. Elle a d?di? toute sa vie ? la musique qui est pour elle le rem?de le plus efficace contre ses blessures. <>, a confi? celle qui a pour mod?le la chanteuse am?ricaine Tamela Mann. Et comme Tamela, Loutchina D?cius r?ve de devenir une grande adoratrice connue mondialement. Cependant, elle r?ve de chanter des chansons d’amour ?galement ? l’avenir, car pour elle, l’amour est divin et les chr?tiens ne devraient pas recourir aux artistes mondains quand ils cherchent une chanson d’amour pour diffuser dans leurs c?r?monies de mariage ou leurs rendez-vous galants. Loutchina D?cius a termin? l’ann?e 2022 en d?crochant les plus grands prix du secteur ?vang?lique. Elle a en effet remport? le troph?e de l’artiste f?minine de l’ann?e aux prix All?luia 2022 et aux Media Levanjil Awards. Elle a ?galement ?t? r?compens?e pour sa chanson <>, interpr?t?e en duo avec Salil, qui a ?t? ?lue Musique de l’ann?e aux deux ?v?nements pr?cit?s. Une belle cons?cration pour celle qui a, dans le pass?, d?j? remport? le concours Soleil d’?t? et le concours de la chanson francophone organis? par l’Institut fran?ais et l’Ambassade de France en Ha?ti dans la cat?gorie <>. Celle qui est ?galement passionn?e par l’?v?nementiel promet au public un premier album studio qui doit sortir cette ann?e. Tout est fin pr?t, nous dit-elle. L’opus <> devait, en effet, sortir depuis 2019 mais a d? ?tre avort? ? cause de la situation du pays. Pour l’instant, son staff est en train de retravailler certaines chansons avant de finalement sortir l’album qui comportera 11 titres. De Soleil d’?t? ? l’artiste qu’elle est devenue aujourd’hui, Loutchina D?cius n’a jamais rat? la moindre occasion pour charmer les coeurs. Elle a beaucoup de fans dans le secteur ?vang?lique qui l’adulent tant pour son humilit? que pour son talent. Elle n’a qu’? lancer les premi?res notes d’une chanson, pour affirmer et faire comprendre qu’elle est un v?ritable prodige.

R?agir ? cet article

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

NewsAmericasNow.com