Losche breekt lans voor beter sociaal beleid

08/05/2022 06:00

-

Ivan Cairo

Tijdens de begrotingsbehandeling heeft NDP-fractielid Tashana Losche aandacht gevraagd voor sociaal zwakkeren, mensen met een beperking en het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting.

Foto: DNA



PARAMARIBO –

Het sociaal beleid dat de regering voert is verre van ideaal, omdat sociaal zwakke burgers de slachtoffers ervan worden. Er dient daarom verbetering te komen. Dat was de rode draad in het betoog van NDP-fractielid Tashana Losche die een lans brak voor verbetering van het sociaal beleid.

Door de kostenverhogende maatregelen die de regering in het

kader van het economisch herstelplan heeft getroffen, hebben

burgers het, aldus het parlementslid, nu veel moeilijker. Ze merkte

op dat het clientenbestand van het ministerie van Sociale Zaken en

Volkshuisvesting (Sozavo) “bijna de hele samenleving” van Suriname

behelst. Veel sociaal zwakkeren zijn alleen op de financiele steun

van de overheid aangewezen.

De afdeling Maatschappelijke Zorg, die is belast met de

administratie van personen die in aanmerking komen voor sociale

uitkeringen, heeft een achterstand in de verwerking, zei ze. Wat de

volksvertegenwoordiger stoort is dat op de begroting onder meer is

ingekort op inventaris. “Dat kan niet. Ambtenaren moeten middelen

en materiaal hebben om hun werk te kunnen doen.”

Door een tekort aan zaken zoals papier kunnen formulieren niet

worden geprint en dagkaarten niet worden uitgeschereven voor

belanghebbenden, waardoor clienten onverrichterzake huiswaarts

keren. “Dat zijn situaties die zich voordoen op ministeries”, aldus

Losche. “Laten we ervoor zorgen dat elk ministerie is toegerust om

het werk te doen.” Zonder middelen kunnen ambtenaren hun werk niet

uitvoeren.

Districten

In de districten Brokopondo, Marowijne en Sipaliwini constateert

het NDP-fractielid een grote achterstand in de uitbetaling van

sociale uitkeringen. “De administratieve zaken in de districten

zijn niet up-to-date omdat er geen geld is. Er wordt geen geld

vrijgemaakt”, stelde ze.

De politica deelde mee dat in 2016 voor het laatst het bestand

van mensen met een beperking in Brokopondo is bijgewerkt. Vanaf dat

jaar tot 2022 zijn in het district talrijke mensen met een

beperking geboren of invalide geraakt door verkeersongevallen of

chronische ziekten. Echter, deze personen kunnen nog steeds niet in

het bestand van Sozavo worden opgenomen en komen dus nog niet in

aanmerking voor een uitkering.

Ook zijn er veel mensen met een speciale hulpvraag die niet

kunnen worden geholpen, omdat de administratieve werkzaamheden niet

kunnen worden uitgevoerd. Losche noemde personen die speciale

orthopedische schoenen nodig hebben, maar deze niet uit eigen zak

kunnen betalen. In sommige gevallen is de situatie heel schrijnend,

omdat in een gezin soms vier kinderen met een beperking zijn. “Er

zijn kinderen die een speciale schoen nodig hebben vanwege hun

beperking. Weet u wat zulks een schoen kost? Ik doe een beroep op

de regering om dit ministerie meer aandacht te geven.”

Eigen zak

Volgens Losche is de situatie bij het ministerie zo erg dat

vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk uit eigen zak voorschiet zodat

bepaalde beleidszaken kunnen worden gefinancierd. Ze vindt het

ongehoord dat het Sozavo-team dat naar het binnenland gaat om

uitkeringen uit te betalen door de vicepresident uit zijn eigen zak

moeten worden voorzien van voedingsgeld.

Onlangs kon een team medewerkers, dat naar het Sarakreekgebied

was gegaan om betalingen te verrichten, niet terugkeren, waardoor

de vp een helikopter heeft ingezet om de mensen terug te kunnen

brengen. Losche deed een klemmend beroep op de regering om de

achterstand in het ter beschikking stellen van exploitatiekosten

van de afdeling die belast is met het uitbetalen van uitkeringen in

het binnenland snel weg te werken. “Geeft de ambtenaren de

exploitatiekosten.”

Het is volgens haar onacceptabel dat ambtenareen die naar het

verre binnenland gaan om sociale uitkeringen te betalen SRD 50 aan

daggelden krijgen en SRD 48 per dag “om te eten”. “Zelfs een blikje

sardines kosten nu al meer dan SRD 48″, merkte Losche op. “Ik weet

dat die SRD 48 niet genoeg is om te eten.” Het assembleelid vindt

het onaanvaardbaar dat terwijl de prijzen van goederen constant

omhoog gaan de daggelden voor ambtenaren op hetzelfde niveau

blijven.







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina