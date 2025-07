‘Loke nos a laga atras ta full e proyecto di renovacion di Opleiding Polis y e recursonan’

This content originally appeared on Diario Online

Parlamentario Rocco Tjon:

Ta lamenta cu gobierno actual a aloca solamente 1 miyon florin

ORANJESTAD (AAN) Parlamentario señor Rocco Tjon, di fraccion di Partido Movimento Electoral di Pueblo “MEP”, a elabora riba diferente tema, den entrevista cu DIARIO, tocante e maneho di Husticia.

Parlamentario Tjon a referi na e cadena hudicial, den cual a inverti hopi placa pa loke ta regarda Cuerpo di Bombero y Cuerpo Policial. Al respecto, el a señala cu den presupuesto por ripara cu pa loke ta Opleiding School di Polis, tin un miyon florin aloca.

“Y mi kier pa Sindicato sa esaki y Cuerpo Policial tambe sa esaki. Loke nos a bay laga atras pa señor Dowers ta full e proyecto. Pa loke ta e prome fase di renobacion di Opleiding School, e ta costa mas cu un miyon florin. Esey nos ta lamenta cu e Gabinete actual y e Minister actual, ta aloca solamente un miyon florin pa e proyecto aki caminda cu e ta bal mucho mas y nos a bay laga no solamente e plan traha con esaki mester wordo ehecuta, pero na mesun momento nos a laga e recursonan atras, pa esaki por ser ehecuta”, Parlamentario Rocco Tjon a señala.

Pa ta mas explicito y pa pueblo compronde esaki, Parlamentario Tjon a bisa cu tempo cu nan tabata demisionario, nan no a simplemente warda tur e lunanan aki pasa pa un gobierno cu a forma di 6 di December te fin Maart, pero nan a sigui traha pa por a laga atras tur cos miho prepara pa e Gabinete actual por ranca sali. “Dia 7 di Maart nos a keda cla cu e preparacion di e proyecto aki di Opleiding School, y a laga full e documento atras pa señor Dowers.

“E por wak exactamente kico ta costa, con esaki mester wordo ehecuta, manera nos ta bisa crioyamente ‘ranca sali cu e proyecto aki tambe’. Ora bo papia cu bo a hereda un aparato hudicial den decadencia, sin atencion, no ta na mi persona bo ta falta respet, bo a falta respet di tur e diferente departamentonan. Y mi ta kere, a bira tempo tambe, pa Minister di Husticia cuminza reuni cu su departamentonan; no solamente haci bishitanan di sorpresa, saca potret pa bo por haya un par di like riba Facebook, y pa bo mustra comosifuera bo ta traha. No! Reuni cu bo Korp Chef, reuni cu bo commandant di Brandweer, reuni cu bo Procurador General, y cu bo Hoofdofficier van Justitie, pa bo por di berdad ta di valor agrega pa e maneho cu ta wordo hiba. Mi ta spera cu ora su tempo pa pasa, e tambe por bisa cu e ta duna e siguiente Minister, e pais di mas safe den e region”, Parlamentario Rocco Tjon a declara.