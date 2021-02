Een man die in de nacht van woensdag op donderdag zich niet heeft gehouden aan de lockdown is door wetsdienaren in de boeien geslagen. De agenten gingen volgens de voorlichtingsafdeling van het Korps Politie Suriname daartoe over omdat de man tekeer is gegaan. Hij werd geboeid afgevoerd en “ter afkoeling onder toezicht ondergebracht in het cellenhuis van het politiebureau aan de Keizerstraat”.