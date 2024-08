Lo por pone beslag riba 110 taxistanan cu no a cumpli cu pago di impuesto

The content originally appeared on: Diario

Directora di DIMP Luenne Gomes-Peters:



Esaki ta un punto di atencion hopi importante

ORANJESTAD (AAN) Director di Departamento di Impuesto (DIMP), Drs. Luanne Gomes-Pieters, siguiendo den e entrevista cu DIARIO, a expresa cu un pais ta draai riba entradanan di impuesto, y esaki ta conta pa tur ciudadano cu ta cumpli cu su pais.

“Keda sin cumpli ta trece consecuencianan cu ta menos agradable pa e contribuyente, y mas severo e bira e proceso, e por yega ta na beslag y benta di e propiedad. Claro, nos no kier yega na beslag y benta di e propiedad di e taxista, cu ta genera entrada p’e, pasobra e ora ey ni DIMP ta haya su entrada y e taxista no por genera entrada tampoco, pero si ta un punto di atencion pa e 110 contribuyentenan cu no ta cumpliendo. Nos ta traha hopi di cerca cu e otro departamentonan cu ta otorga y renova permisonan, pasobra e comportacion fiscal di e contribuyente, ta dun’e e derecho pa tin un vergunning den man”, Luenne Gomes-Pieters a señala.

El a señala cu un gobierno ta otorga un permiso pa bo por genera entrada, pa un hende por cuminza genera entrada, pa e tin su negoshi, y ta na su lugar pa bo como ciudadano cumpli cu gobierno cu ta duna bo e oportunidad aki, pa genera entrada pa e mes sosten’e su famia, y paga su debenan, etc.

Tocante algun miembro di e gremio di taxista a bisa recientemente, cu nan tin entre 10 y 20 aña sin paga impuesto, Gomes-Pieters a bisa cu locual e por a compronde ta cu nan a bisa cu nan tin debenan atrasa.

“Wel, mi no a compronde cu nan a bisa cu nan no ta pagando”, Luenne Gomes-Pieters a comenta. Tocante cu nan a bisa cu no tabata tin nada regla te cu Hulanda a cay aden, el a bisa cu asunto di e regulacion ey, e no por a siguie completamente; e mes tin 20 aña riba tereno di impuesto y nunca a tende e argumento ey.

“Mi sa si cu Departamento di Impuesto a pasa den un cambio di sistema na 2018, pero nunca tabata tin problema pa acepta pago di ningun contribuyente. Nos ta ‘tax colector’. Kiermen, si bo ta bin paga mes nos ta sigur cu nos ta aloca e pago, y duna bo e recibo cu bo a paga. Mi no por a volg e argumento ey por completo, y mi no por a haya den dje tampoco, mirando cu nos procesonan ta streamline.