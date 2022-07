Lo introduci seis terapista den e sector social pa atende cu casonan a base di e “Multi-dimensionele Familie Therapie”

The content originally appeared on: Diario

Minister Rocco Tjon:

ORANJESTAD (AAN)- Recientemente, Minister di Husticia y Asuntonan Social Sr. Rocco Tjon a reuni cu e Sociaal Veiligheidsberaad, caminda a haya un presentacion amplio di e metodo nobo cu kier bay introduci esta e “Multi-Dimensionele Familie Therapie” (MDFT). Ta trata aki di un metodo di terapia sistematico pa hobennan cu un of mas problema di conducta di cual principalmente problemanan di delincuencia of adiccion di substancia. E metodo di terapia aki lo brinda un ayudo duradero na e famianan di e hobennan aki.

E metodo aki lo percura pa mitiga e riesgo cu e hoben por cay sera, di otro banda e ta guia e famia pa na momento cu e hoben ser laga den libertad e por re-integra bek den e famia, caminda e famia mes tambe por yuda guia e hoben. Dentro di poco, seis terapista lo cuminsa cu e curso aki, pa asina mas pronto posibel, brinda e servicio aki na comunidad.

Ta asina cu regularmente ta reuni cu e Sociaal Veiligheidsberaad, cual ta un plataforma caminda tur instancia ta bin hunto manera, Veiligheidshuis, Departamento di Asuntonan Social, Voogdijraad, Family Justice Center, KIA, Cuerpo Policial, Fundacion Guiami.

Durante e reunion aki, tur e instancianan a indica cu e metodo aki ta di balor agrega, pa motibo cu e no ta enfoca riba un persona so, pero mas bien riba henter e famia y henter e sistema. Banda di esaki, e “return on investment” ta cu despues di un periodo, e personanan aki no lo bin bek den e sistema, pues lo yudanan y duna nan un ayudo duradero.

E opleiding lo tin un duracion di un aña, pues lo cuminsa na September di e aña aki y lo termina na Juni di aña 2023. E intencion ta pa cuminsa cu algun casonan, pa asina pone esaki mesora den practica, mirando cu e metodo cu lo usa ta bastante practico, pues lo bay yuda e famianan no solamente door di acentua e partinan malo pero mas bien coregi esaki pa asina berdaderamente yuda e famianan.

Profesionalnan di MDFT na Hulanda lo bin Aruba specialmente pa duna e opleiding aki na e seis terapistanan. E parti bon ta cu e metodo aki ta uno flexibel suficiente, cu por wordo adapta na e cultura di Aruba.

Por ultimo, a palabra cu Veiligheidshuis lo keda e punto di coordinacion, cu ta bay percura e ora cu e casonan cu wordo presenta, por wordo asigna na un di e terapistanan aki, y di e forma aki por garantisa cu nan ta haya e yudansa necesario.

Pues, un reunion sumamente positivo cu bista riba un miho futuro pa loke ta e cadena social, cual lo conduci na baha e “case load” di algun di e instancianan, cu e ayudo di e seis terapistanan aki.