Livo op voorsprong in U23-mannenvolleybalfinale

02/03/2022

John Zaalman

Aman Soerdjbali (12) en Diego Heijns (9) van Livo proberen de aanval van Yellow Birds-aanvaller Denzel Zinhagel (r) te pareren.

Foto: John Zaalman



PARAMARIBO –

Livo heeft in de U23-mannenfinale van de Surinaamse Volleybalbond een 1-0 voorsprong genomen op Yellow Birds. De ploeg uit Livorno en omgeving veerde woensdagavond terug van een setachterstand, voordat met 23-25, 25-21, 15-13 werd gewonnen. Game 2 van de best-of-3 is op 9 maart.

De finalisten waren aan elkaar gewaagd. De jonge volleyballers

hebben het goed opgekomen publiek in de Ismay van Wilgen Sporthal

waar gegeven voor zijn geld. De beslissende tiebreaker zat vol

spanning en sensatie. Nadat het 11-11 stond, nam Livo, na een

succesvolle smash van Ethan Asimia gekoppeld met een uitbal van

Yellow Birds-aanvaller Abeli Anakaba, een 13-11 voorsprong.

Denzel Zinhagel scoorde voor het laatst voor de Gele Vogels,

waarna Orlando van Aaron de zege veiligstelde voor de winnaar.

Diego Heijns vond dat Livo een vrij redelijke partij heeft

gespeeld. “We hebben meer tactisch gespeeld. Alleen moeten we

harder gaan werken in onze verdediging”, reageerde de captain. Livo

zal game 2 volgens hem tegemoet gaan alsof het de eerste wedstrijd

is. “We gaan wel veel beter spelen en met dezelfde hype.”

Tegenhanger Shemar Jameson vond de winnaar niet beter dan Yellow

Birds. “We zijn onze focus op gegeven moment kwijtgeraakt en

moesten in de derde set gewoon meer samenspelen. Onze

aanvalsdekking viel ook weg. De volgende game pakken we wel”,

verzekert Jameson. De wedstrijdleiding lag in handen van Elaine

Marengo.







