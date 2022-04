Livo in moeilijk vaarwater volleybal Champions League

22/04/2022 23:04

-

John Zaalman

Adyante Akiemboto (6) en Furgill Ong-A-Fat (4) van Yelyco pareren de smash van Livo-aanvaller Dean Kasdi.

Foto: John Zaalman



PARAMARIBO –

Livo heeft de kans aan zich voorbij laten gaan zijn play-off plek in de volleybal Champions League veilig te stellen. De ploeg van Lionel Nabibaks verloor vrijdagavond de cruciale partij tegen Yelyco, dat in de Ismay van Wilgen Sporthal met 16-25, 25-23, 25-21, 31-29 triomfeerde. “We hadden moeten winnen”, gaf Nabibaks toe.

Zijn ploeg heeft zondag in Saint-Laurent du Maroni nog Geldar en

de golden-set tegen Sport Guyanais te spelen. “Ik hoop dat we

verder kunnen, maar zullen dan de twee partijen moeten winnen”,

erkende de Livo-coach.

Nabibaks is van mening dat zijn spelers attitude problemen

hebben. “Die mannen klagen op het veld tegen elkaar en dat kan

nooit goed zijn. Ik hoop echt dat we zondag een goede beurt maken.”

Livo en Sport Guyanais strijden beide om de vierde tevens laatste

play-off plek.

Het onderlinge treffen werd de vorige maand in de vijfde set

afgebroken, nadat de Franse arbiters de Surinaamse ploeg hadden

benadeeld. David Pinas had uit een smash 7-6 gescoord voor Livo,

maar de arbiter besliste – nadat ze eerst in had gefloten – dat de

bal uit was.

Yelyco en Yellow Birds uit Suriname zijn samen met het tot nog

toe ongeslagen Montjoly uit Frans-Guyana al zeker van de

postseason. “Ik heb spelers vandaag de gelegenheid gegeven

speeluren te maken”, meende Yelyco-oefenmeester Verdy

Getrouw. “Keven Sporkslede was vandaag afwezig en die

beheerst eigenlijk alles op het veld. We hadden soms wat problemen,

maar belangrijk is dat we in de play-off zitten.” Yelyco speelt

zijn laatste partij in de algemene ronde tegen Sport Guyanais. “Ik

win niets op papier dus we gaan ook in die partij voor het beste”,

aldus Getrouw.







