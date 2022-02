Livo en Yellow Birds spelen U23-mannenvolleybalfinale

25/02/2022 19:53

-

John Zaalman

Livo-aanvaller Dean Kasdi (6) dropt de bal over het tweemansblok van Adam Wakidin (7) en Jordy Tjokrodirijo van Delco.

Foto: John Zaalman



PARAMARIBO –

Livo en Yellow Birds zullen in de U23-mannencompetitie van de Surinaamse Volleybalbond de strijd met elkaar aangaan om het kampioenschap. Yellow Birds zit al een week in de wachtkamer nadat het, het Nickeriaanse Spikers uit de halve finale had geknikkerd. Livo haalde de finale door Delco vrijdagavond in de tweede halve finalepartij met 2-0 (25-13, 25-15) te verslaan.

De latere verliezer begon nogal goed. Livo kwam langzaam opgang

en nam middels een voorhoederol van Dean Kasdi na 8-8 afstand. De

tweede set verschilde niet veel van de eerste. Arbiter Denzil van

Eer floot de onooglijke partij in de Ismay van Wilgen Sporthal na

bijkans 45 minuten af.

Lionel Nabibaks was in ieder geval ingenomen met de winst. “De

wedstrijd stelde niet veel voor”, onderkende de Livo-coach. “Ook

van onze zijde hoor. Opdrachten werden niet uitgevoerd en alles lag

in handen van Dean Kasdi.” Nabibaks durfde niet echt een uitspraak

te doen over de finale tegen Yellow Birds. “Het belooft in ieder

geval spannend te gaan worden. Yellow Birds heeft een goed team”,

besloot de Livo-coach.

Clarence Tokromo vond zijn spelers onnodig gehaast spelen. “We

hadden daarnaast geen aanval. De libero (Nick Kasdi,… red.) deed

wel zijn best”, liet de Delco-oefenmeester optekenen. “We moesten

hebben gewonnen, maar nonchalance en gehaast spel heeft ons de

prijs laten betalen”, aldus Tokromo.







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina