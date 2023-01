Livio Bogdan partage sa passion du carnaval à travers Ti Fwéta

The content originally appeared on: News Americas Now

Par Marie VANDEWOESTYNE

Une des créations de Ti Fwéta. • L.B.

Le fouet et sa technique deviennent de plus en plus populaires. En 2018, Livio Bogdan décide de se lancer dans l’aventure un peu folle de créer la première marque officielle de fouets : Ti Fwéta.

À 28 ans, Livio Bogdan vit aujourd’hui de sa

passion, cet instrument phare du carnaval qui attire et intrigue

les enfants : le fouet. Il a créé, à Morne-à-l’eau, la Kréyol

Factory et sa propre marque : Ti Fwéta. Il transmet sa passion du

carnaval aux enfants à travers des ateliers d’initiation au

fouet. Un projet abouti Passionné de fouet depuis tout jeune, il raconte :

« La plupart des gens de ma génération n’avait pas de fouets

sérieux étant petit, on avait un grand qui le faisait pour nous

mais il n’y avait pas vraiment de transmission. J’ai dû attendre

mes 13 ans pour avoir mon premier fouet sérieux ». Livio a

fait 2 ans de recherches pour créer ce fouet adapté aux petits.

« Je suis quelqu’un de protocolaire et de maniaque alors j’ai

noté tout…

