Lionel Blokland opnieuw voorzitter volleybalbond

PARAMARIBO – Lionel Blokland zit voor een tweede termijn aan als voorzitter van de Surinaamse Volleybalbond. De preses werd maandagavond tijdens de jaarvergadering in Olympic House bij enkele kandidaatstelling gekozen, aangezien er geen andere lijsten waren. Blokland beloofde in ieder geval beterschap en de komende twee jaren zaken te realiseren die eerder niet zijn gelukt. De vergadering vond hij enerverend. “Maar ik ben blij dat er toch is meegewerkt. De verslagen worden allemaal bij de volgende vergadering behandeld.”

En dat zal dan zijn op de verdaagde ledenvergadering van 7 januari. Het overgrote deel van de aanwezigen stemde hier voor en verleende decharge. Van het bestuurscollege wordt in de komende twee jaar “transparantie en open communicatie” verwacht. Ook werd voorgesteld verenigingen die niet meer aan de competitie deelnemen, zover te krijgen hun interesse weer aan te wakkeren. Verder moet niet te lang gewacht worden om de leiding tot de maximale bestuursleden aan te vullen en ook een tweede penningmeester te benoemen.

Naast Blokland keren ook Antonie Manhoef en Caroline Heilbron van het vorig bestuur terug. Furgil Bell, vanwege gezondheidsredenen, en Patrick La?ng , vanwege persoonlijke, hebben bedankt. Clarence Tokromo en Steven Cairo zijn nieuw in het bestuur.

De verkiezingscommissie, die werd gevormd door Fabian Pengel, Stewart Doelahasorie en Claudius Straal, had geen bewilligingsformulieren van Stefanie Slamet en Claire Niels en sloot het tweetal uit om zich bij het nieuw gekozen bestuur aan te sluiten. Beiden maakten ook al deel uit van het vorig bestuur. Yelyco tekende protest aan tegen het voortgang vinden van de verkiezingen. De reden daartoe was omdat alleen het verslag van de preses af was. Die van secretaris Manhoef en penningmeester Bell waren dat niet.

Werken aan statuten

Sinds de competitie eerder deze maand is hervat, wordt gehoopt dat de districten gauw volgen. Waaraan er zonder meer nog steeds gewerkt moet worden, zijn de statuten, het wedstrijd- en transferreglement. Er werd ook aandacht gevraagd om er strikt op toe zien dat alleen gevaccineerden meedoen aan de competitie en de sporthal bezoeken.

Het ontwikkelingsproject van de internationale coach Augusto Sabbatini eerder dit jaar zou volgens de zaal beter van toepassing zijn op de nationale (U23) vrouwenselectie in plaats van de mannen. De loting voor Surinaamse clubs met betrekking tot de Champions League-competitie met Frans-Guyana heeft plaatsgevonden.

Zo vormen de mannen en vrouwen van Bazooka de eerste Surinaamse groep, gevolgd door Yelyco mannen en vrouwen groep twee. De vrouwen en mannen van respectievelijk Gideon en Livo zijn groep drie en die van Scholenvolleybalvereniging en Yellow Birds groep vier.

